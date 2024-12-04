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В Литве предложили "дешевый способ" обеспечить безопасность Украины - 04.12.2024, ПРАЙМ
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В Литве предложили "дешевый способ" обеспечить безопасность Украины
В Литве предложили "дешевый способ" обеспечить безопасность Украины - 04.12.2024, ПРАЙМ
В Литве предложили "дешевый способ" обеспечить безопасность Украины
Вступление Украины в НАТО может быть самым дешевым способом обеспечить ее безопасность. Таким мнением поделился Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T14:02+0300
2024-12-04T14:10+0300
политика
украина
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вступление Украины в НАТО может быть самым дешевым способом обеспечить ее безопасность. Таким мнением поделился Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис."Если мы хотим мира на Украине, нам придется предоставить гарантии безопасности. Нет более дешевого способа, чем пятая статья НАТО", — подчеркнул он.По словам Ландсбергиса, украинский кризис можно разрешить исключительно на поле боя.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с изданием Sky News отметил, что Киев готов пойти на территориальные уступки в пользу России в обмен на вступление в Североатлантический альянс.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, готовность к переговорам и требование отказа Украины от намерения вступить в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятия нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Киев предложения отверг.
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украина, литва
Политика, УКРАИНА, ЛИТВА
14:02 04.12.2024 (обновлено: 14:10 04.12.2024)
 
В Литве предложили "дешевый способ" обеспечить безопасность Украины

Глава МИД Литвы назвал членство в НАТО дешевой гарантией безопасности для Киева

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вступление Украины в НАТО может быть самым дешевым способом обеспечить ее безопасность. Таким мнением поделился Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Если мы хотим мира на Украине, нам придется предоставить гарантии безопасности. Нет более дешевого способа, чем пятая статья НАТО", — подчеркнул он.
По словам Ландсбергиса, украинский кризис можно разрешить исключительно на поле боя.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с изданием Sky News отметил, что Киев готов пойти на территориальные уступки в пользу России в обмен на вступление в Североатлантический альянс.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, готовность к переговорам и требование отказа Украины от намерения вступить в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятия нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Киев предложения отверг.
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