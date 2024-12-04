https://1prime.ru/20241204/zakharova-853317995.html

"Готовят почву": Захарова раскрыла коварный план Запада в отношении Киева

"Готовят почву": Захарова раскрыла коварный план Запада в отношении Киева - 04.12.2024, ПРАЙМ

"Готовят почву": Захарова раскрыла коварный план Запада в отношении Киева

Западные страны активно "готовят почву", чтобы переложить на украинскую сторону ответственность за совершенные злодеяния. Об этом заявила официальный... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T13:34+0300

2024-12-04T13:34+0300

2024-12-04T13:35+0300

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Западные страны активно "готовят почву", чтобы переложить на украинскую сторону ответственность за совершенные злодеяния. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова."Они постепенно начинают готовить почву, чтобы обвинить в своем безумстве, в своих преступлениях, в своей безумной преступной философии нанесения России "стратегического поражения" Украину украинский народ. В первую очередь, они будут валить всё на граждан Украины", - заметила дипломат в рамках брифинга.Захарова подчеркнула, что союзники Киева в итоге переложат вину не только на главу киевского режима Владимир Зеленского, но и на украинский народ.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, готовность к переговорам и требование отказа Украины от намерения вступить в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятия нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Киев предложения отверг.

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