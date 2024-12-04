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"Готовят почву": Захарова раскрыла коварный план Запада в отношении Киева - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Готовят почву": Захарова раскрыла коварный план Запада в отношении Киева
"Готовят почву": Захарова раскрыла коварный план Запада в отношении Киева - 04.12.2024, ПРАЙМ
"Готовят почву": Захарова раскрыла коварный план Запада в отношении Киева
Западные страны активно "готовят почву", чтобы переложить на украинскую сторону ответственность за совершенные злодеяния. Об этом заявила официальный... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T13:34+0300
2024-12-04T13:35+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Западные страны активно "готовят почву", чтобы переложить на украинскую сторону ответственность за совершенные злодеяния. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова."Они постепенно начинают готовить почву, чтобы обвинить в своем безумстве, в своих преступлениях, в своей безумной преступной философии нанесения России "стратегического поражения" Украину украинский народ. В первую очередь, они будут валить всё на граждан Украины", - заметила дипломат в рамках брифинга.Захарова подчеркнула, что союзники Киева в итоге переложат вину не только на главу киевского режима Владимир Зеленского, но и на украинский народ.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, готовность к переговорам и требование отказа Украины от намерения вступить в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятия нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Киев предложения отверг.
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россия, украина, сша
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, США
13:34 04.12.2024 (обновлено: 13:35 04.12.2024)
 
"Готовят почву": Захарова раскрыла коварный план Запада в отношении Киева

Захарова: Запад "готовит почву", чтобы свалить вину за свои преступления на Киев

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Западные страны активно "готовят почву", чтобы переложить на украинскую сторону ответственность за совершенные злодеяния. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
"Они постепенно начинают готовить почву, чтобы обвинить в своем безумстве, в своих преступлениях, в своей безумной преступной философии нанесения России "стратегического поражения" Украину украинский народ. В первую очередь, они будут валить всё на граждан Украины", - заметила дипломат в рамках брифинга.
Захарова подчеркнула, что союзники Киева в итоге переложат вину не только на главу киевского режима Владимир Зеленского, но и на украинский народ.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, готовность к переговорам и требование отказа Украины от намерения вступить в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятия нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Киев предложения отверг.
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