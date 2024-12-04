https://1prime.ru/20241204/zakharova-853319308.html
Захарова прокомментировала план Келлога по Украине
Захарова прокомментировала план Келлога по Украине - 04.12.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала план Келлога по Украине
План Кита Келлога, кандидата на пост спецпредставителя по России и Украине в администрации Трампа, не является официальным документом, заявила официальный... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T14:18+0300
2024-12-04T14:18+0300
2024-12-04T14:18+0300
политика
россия
мид
мария захарова
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. План Кита Келлога, кандидата на пост спецпредставителя по России и Украине в администрации Трампа, не является официальным документом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, что опубликованные план представляет собой идеи для размышлений, высказанные Келлогом и его сотрудниками, которые были представлены еще в апреле этого года."Не уверена, что стоит сейчас на официальном уровне рассматривать эти идеи, которые не являются официальными, и их комментировать. Я думаю, что это пока преждевременно", - заметила дипломат.Захарова резюмировала, что президент России Владимир Путин уже высказывал готовность рассмотреть конструктивные предложения, которые учитывали бы российские интересы и помогли устранить коренные причины конфликта.
https://1prime.ru/20241204/tramp-853314111.html
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россия, мид, мария захарова
Политика, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова
Захарова прокомментировала план Келлога по Украине
Захарова заявила, что план Келлога по Украине пока преждевременно обсуждать
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. План Кита Келлога, кандидата на пост спецпредставителя по России и Украине в администрации Трампа, не является официальным документом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, что опубликованные план представляет собой идеи для размышлений, высказанные Келлогом и его сотрудниками, которые были представлены еще в апреле этого года.
"Не уверена, что стоит сейчас на официальном уровне рассматривать эти идеи, которые не являются официальными, и их комментировать. Я думаю, что это пока преждевременно", - заметила дипломат.
Захарова резюмировала, что президент России Владимир Путин уже высказывал готовность рассмотреть конструктивные предложения, которые учитывали бы российские интересы и помогли устранить коренные причины конфликта.
Трампу предложили три плана с уступками Украины, пишет Reuters