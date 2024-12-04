https://1prime.ru/20241204/zakharova-853319308.html

Захарова прокомментировала план Келлога по Украине

Захарова прокомментировала план Келлога по Украине - 04.12.2024, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала план Келлога по Украине

План Кита Келлога, кандидата на пост спецпредставителя по России и Украине в администрации Трампа, не является официальным документом, заявила официальный... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T14:18+0300

2024-12-04T14:18+0300

2024-12-04T14:18+0300

политика

россия

мид

мария захарова

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. План Кита Келлога, кандидата на пост спецпредставителя по России и Украине в администрации Трампа, не является официальным документом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, что опубликованные план представляет собой идеи для размышлений, высказанные Келлогом и его сотрудниками, которые были представлены еще в апреле этого года."Не уверена, что стоит сейчас на официальном уровне рассматривать эти идеи, которые не являются официальными, и их комментировать. Я думаю, что это пока преждевременно", - заметила дипломат.Захарова резюмировала, что президент России Владимир Путин уже высказывал готовность рассмотреть конструктивные предложения, которые учитывали бы российские интересы и помогли устранить коренные причины конфликта.

https://1prime.ru/20241204/tramp-853314111.html

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россия, мид, мария захарова