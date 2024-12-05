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На Мосбирже оценили роль конвертируемых облигаций - 05.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241205/mosbirzha-853356312.html
На Мосбирже оценили роль конвертируемых облигаций
На Мосбирже оценили роль конвертируемых облигаций - 05.12.2024, ПРАЙМ
На Мосбирже оценили роль конвертируемых облигаций
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Московская биржа видит конвертируемые облигации, которые дают инвесторам право обменять их на акции того же эмитента, как... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T14:40+0300
2024-12-05T14:40+0300
экономика
россия
мосбиржа
биржевые торги
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Московская биржа видит конвертируемые облигации, которые дают инвесторам право обменять их на акции того же эмитента, как "мостик" для компаний между долговым рынком и рынком акционерного капитала, заявил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин. "Мы видим, что комбинирование разных типов финансирования - долгового и акционерного капитала - увеличивает узнаваемость, ликвидность инструментов. Для многих компаний, которые сделали IPO, первым шагом был облигационный рынок", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе. По его словам, поэтому кажется правильным для компаний, которые думают уже становиться публичными через выпуск облигаций, и в дальнейшем использовать все возможные инструменты рынка капитала. "В связи с этим интересным инструментом, который мог бы построить "мостик", могли бы быть конвертируемые облигации, которые эмитент мог бы использовать, если он планирует выходить уже на публичный рынок, как публичное акционерное общество. Мы в этот инструмент верим", - добавил он. "Нам кажется, что конвертируемые облигации позволят эмитентам занимать под меньший процент, гарантируя развитием бизнеса и переходом в акционерный капитал, а для инвесторов они могут стать интересным инструментом для диверсификации", - сказал Блохин журналистам в кулуарах конгресса. Очень важно подойти к выпуску этого инструмента серьезно, чтобы он избежал всей потенциальной болезни роста, отметил он. "То есть компания должна выйти с ним на рынок, чтобы не просто получить меньшую ставку, нежели на рынке, а взять на себя определённое обязательство – что она в перспективе идет на публичный рынок уже как публичное акционерное общество с размещением акций", - сказал он. "Обязательно необходимо обсуждение этого вопроса с регулятором, потому что не исключено, что потребуются определенные изменения в регулировании. Мы считаем, что спрос и предложение будут, но, как всегда, нужно, чтобы кто-то стал первым", - заключил он.
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россия, мосбиржа, биржевые торги
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, биржевые торги
14:40 05.12.2024
 
На Мосбирже оценили роль конвертируемых облигаций

Мосбиржа: конвертируемые облигации — это "мостик" между рынками долга и капитала

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Московская биржа видит конвертируемые облигации, которые дают инвесторам право обменять их на акции того же эмитента, как "мостик" для компаний между долговым рынком и рынком акционерного капитала, заявил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин.
"Мы видим, что комбинирование разных типов финансирования - долгового и акционерного капитала - увеличивает узнаваемость, ликвидность инструментов. Для многих компаний, которые сделали IPO, первым шагом был облигационный рынок", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе.
По его словам, поэтому кажется правильным для компаний, которые думают уже становиться публичными через выпуск облигаций, и в дальнейшем использовать все возможные инструменты рынка капитала.
"В связи с этим интересным инструментом, который мог бы построить "мостик", могли бы быть конвертируемые облигации, которые эмитент мог бы использовать, если он планирует выходить уже на публичный рынок, как публичное акционерное общество. Мы в этот инструмент верим", - добавил он.
"Нам кажется, что конвертируемые облигации позволят эмитентам занимать под меньший процент, гарантируя развитием бизнеса и переходом в акционерный капитал, а для инвесторов они могут стать интересным инструментом для диверсификации", - сказал Блохин журналистам в кулуарах конгресса.
Очень важно подойти к выпуску этого инструмента серьезно, чтобы он избежал всей потенциальной болезни роста, отметил он. "То есть компания должна выйти с ним на рынок, чтобы не просто получить меньшую ставку, нежели на рынке, а взять на себя определённое обязательство – что она в перспективе идет на публичный рынок уже как публичное акционерное общество с размещением акций", - сказал он.
"Обязательно необходимо обсуждение этого вопроса с регулятором, потому что не исключено, что потребуются определенные изменения в регулировании. Мы считаем, что спрос и предложение будут, но, как всегда, нужно, чтобы кто-то стал первым", - заключил он.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
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ЭкономикаРОССИЯМосбиржабиржевые торги
 
 
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