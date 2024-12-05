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Россия вошла в десятку самых популярных стран для путешествующих китайцев

Россия вошла в десятку самых популярных стран для путешествующих китайцев - 05.12.2024, ПРАЙМ

Россия вошла в десятку самых популярных стран для путешествующих китайцев

Россия в этом году впервые в истории взаимоотношений с Китаем вошла в десятку самых популярных стран для путешествующих по миру китайцев, сообщила директор... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T10:22+0300

2024-12-05T10:22+0300

2024-12-05T10:22+0300

россия

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туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - ПРАЙМ. Россия в этом году впервые в истории взаимоотношений с Китаем вошла в десятку самых популярных стран для путешествующих по миру китайцев, сообщила директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. "Как туристическое направление Россия вошла в десятку самых популярных в 2024 году для китайцев, которые путешествуют по миру. Это значит, что стратегия продвижения России сработала", - сказала она на Петербургском международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!". В свою очередь советник-посланник по культуре посольства КНР в РФ Фэн Литао отметил, что отношения между Китаем и Россией достигли "такого уровня, которого никогда еще не было". "Это не дипломатическая реплика, а чистая правда, статистика. Проводился опрос, и 72% российских туристов считают, что Китай - самая дружественная для них страна. И почти такую же цифру мы можем увидеть в Китае - Россия для нас тоже дружественная страна", - добавил он, напомнив, что сейчас между Россией и Китаем еженедельно летает 170 регулярных рейсов, что подтверждает эту статистику. В августе замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков отмечал, что турпоток между Россией и Китаем в рамках группового безвизового механизма за год с момента запуска достиг почти 580 тысяч человек, из них 240 тысяч - граждане Китая. В конце ноября он отмечал, что туристы из КНР посещают Россию в этом году почти в четыре раза чаще, чем в 2023-м. Максутова в ноябре рассказывала, что туристы из Китая тратят в России примерно 130 тысяч рублей, в основном ездят в Санкт-Петербург и Москву, но растет спрос на Сочи и Казань, при этом среди китайских гостей старшего поколения по-прежнему популярны групповые туры и высок интерес к советской истории. С 2024 года в России запущена маркетинговая стратегия и единый бренд "Открой Россию" (Discover Russia). Туристический потенциал страны продвигают в Китае, Индии, в странах Персидского залива. По данным вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в 2025 году планируется активно выходить на рынок Юго-Восточной Азии.

https://1prime.ru/20241201/sanktsii-853232164.html

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россия, китай, туризм