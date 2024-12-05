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Рубль на Мосбирже уверенно растет против юаня

Рубль на Мосбирже уверенно растет против юаня - 05.12.2024, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже уверенно растет против юаня

Рубль на Московской бирже в четверг ощутимо растет против юаня, который уже уступил психологический уровень 14 рублей, следует из данных торгов | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T17:29+0300

2024-12-05T17:29+0300

2024-12-05T17:29+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в четверг ощутимо растет против юаня, который уже уступил психологический уровень 14 рублей, следует из данных торгов Курс юаня расчетами "завтра" на 17.19 мск падал на 43 копейки, до 13,90 рубля. Снижение составило 3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,85-14,38 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 130,7 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 102,67 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,386 против 7,269 на форексе. РУБЛЬ РАСТЕТ Рубль в четверг уверенно растет против юаня на Мосбирже, продолжая восстановление на фоне возврата ликвидности на рынок после недавних санкций США на российские банки. Юань при этом уже опустился ниже ключевого уровня 14 рублей. "Подорожанию рубля может продолжать способствовать улучшение ситуации с поступлением иностранной валюты в страну, которое было затруднено после недавнего введения санкций против Газпромбанка. Правда, этот эффект может вскоре ослабнуть, а относительно низкое предложение валюты со стороны экспортеров вместе с повышенным спросом на нее импортеров способно возобновить ослабление рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Игроки рынка обратили внимание на заявление министра финансов России Антона Силуанова о том, что его ведомство на следующей неделе предложит рынку ОФЗ еще на 1 триллион рублей после размещения накануне госбумаг с переменным купоном на рекордную сумму в 1 триллион рублей по номиналу при спросе в 1,6 триллиона рублей. Это могло поддержать спрос на рублевую ликвидность. Также Силуанов заявил, что ситуация с курсом рубля "будет в порядке" через неделю-две после адаптации расчетов к новым санкциям США. При этом юаневая ставка денежного рынка обновила минимум с мая, упав до 0,76% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 1,05% накануне. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.22 мск повышается на 0,5%, до 72,7 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,4%, до 105,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Прозвучавшие в рамках форума ВТБ "Россия зовет!" комментарии относительно роли ДКП снижают вероятность резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 23% годовых или выше, полагает Евгений Кошелев из Росбанка, рассуждая о факторах курсообразования рубля. "На текущий момент мы сохраняем сценарий 22% на конец 2024 года, несмотря на неутешительные данные по недельной инфляции. На текущем этапе резкое повышение ставки уступает в значимости улучшению координации антиинфляционной политики на всех уровнях регулирования", - добавляет он. Несмотря на уход курса ниже важной поддержки 14 рублей за юань, до конца недели более вероятен отскок курса в район 14,13–14,15 рубля, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

https://1prime.ru/20241205/rubl-853362233.html

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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань