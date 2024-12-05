Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МЭР призвали вывести въездной турпоток в Россию на доковидный уровень - 05.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/turpotok-853348948.html
В МЭР призвали вывести въездной турпоток в Россию на доковидный уровень
В МЭР призвали вывести въездной турпоток в Россию на доковидный уровень - 05.12.2024, ПРАЙМ
В МЭР призвали вывести въездной турпоток в Россию на доковидный уровень
Минэкономразвития РФ рассчитывает, что въездной турпоток в Россию в 2025 году достигнет доковидных значений, заявил директор департамента многостороннего... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T11:24+0300
2024-12-05T11:24+0300
экономика
россия
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851268243_0:280:3141:2047_1920x0_80_0_0_1d101283b2b5fea34be8c857c18c6358.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рассчитывает, что въездной турпоток в Россию в 2025 году достигнет доковидных значений, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев. "Мне кажется, что в следующем году вся Россия и Санкт-Петербург должны увидеть те цифры, которые мы видели до ковида. Мы на это очень рассчитываем. Для этого как раз и ведем всю работу по либерализации визового режима со многими странами", - сказал он на Петербургском международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!". Он отметил, что МИДы России и многих стран Персидского залива сейчас ведут переговоры по снятию визовых барьеров между ними. "Это тоже даст дополнительный импульс и вернет нас, как минимум, на доковидные рельсы. На самом деле, рассчитываем, что мы в скором времени перешагнем тот потолок, который был", - заключил он. Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отмечал, что в 2019 году въездной турпоток в Россию составлял 10 миллионов человек, а к 2030 году он должен достичь уже 15-16 миллионов человек.
https://1prime.ru/20241205/turizm-853347206.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851268243_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_98e72554d31382276e0a907511a14a70.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, туризм
Экономика, РОССИЯ, Туризм
11:24 05.12.2024
 
В МЭР призвали вывести въездной турпоток в Россию на доковидный уровень

МЭР: въездной турпоток в РФ в 2025 году должен выйти на доковидный уровень

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодёжи в Сочи
Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рассчитывает, что въездной турпоток в Россию в 2025 году достигнет доковидных значений, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев.
"Мне кажется, что в следующем году вся Россия и Санкт-Петербург должны увидеть те цифры, которые мы видели до ковида. Мы на это очень рассчитываем. Для этого как раз и ведем всю работу по либерализации визового режима со многими странами", - сказал он на Петербургском международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!".
Он отметил, что МИДы России и многих стран Персидского залива сейчас ведут переговоры по снятию визовых барьеров между ними. "Это тоже даст дополнительный импульс и вернет нас, как минимум, на доковидные рельсы. На самом деле, рассчитываем, что мы в скором времени перешагнем тот потолок, который был", - заключил он.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отмечал, что в 2019 году въездной турпоток в Россию составлял 10 миллионов человек, а к 2030 году он должен достичь уже 15-16 миллионов человек.
Снег в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Иностранные туристы нарастили траты в России, заявили в МЭР
10:39
 
ЭкономикаРОССИЯТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала