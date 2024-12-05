https://1prime.ru/20241205/turpotok-853348948.html

В МЭР призвали вывести въездной турпоток в Россию на доковидный уровень

В МЭР призвали вывести въездной турпоток в Россию на доковидный уровень - 05.12.2024, ПРАЙМ

В МЭР призвали вывести въездной турпоток в Россию на доковидный уровень

Минэкономразвития РФ рассчитывает, что въездной турпоток в Россию в 2025 году достигнет доковидных значений, заявил директор департамента многостороннего... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T11:24+0300

2024-12-05T11:24+0300

2024-12-05T11:24+0300

экономика

россия

туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рассчитывает, что въездной турпоток в Россию в 2025 году достигнет доковидных значений, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев. "Мне кажется, что в следующем году вся Россия и Санкт-Петербург должны увидеть те цифры, которые мы видели до ковида. Мы на это очень рассчитываем. Для этого как раз и ведем всю работу по либерализации визового режима со многими странами", - сказал он на Петербургском международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!". Он отметил, что МИДы России и многих стран Персидского залива сейчас ведут переговоры по снятию визовых барьеров между ними. "Это тоже даст дополнительный импульс и вернет нас, как минимум, на доковидные рельсы. На самом деле, рассчитываем, что мы в скором времени перешагнем тот потолок, который был", - заключил он. Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отмечал, что в 2019 году въездной турпоток в Россию составлял 10 миллионов человек, а к 2030 году он должен достичь уже 15-16 миллионов человек.

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россия, туризм