https://1prime.ru/20241206/kanada-853401515.html
Канада запустила новую стратегию по Арктике
Канада запустила новую стратегию по Арктике - 06.12.2024, ПРАЙМ
Канада запустила новую стратегию по Арктике
Канада запускает новую внешнеполитическую стратегию по Арктике, которая позволит ей укрепить свои позиции в регионе на фоне растущего сближения Москвы и Пекина. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T18:09+0300
2024-12-06T18:09+0300
2024-12-06T18:21+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 6 дек - ПРАЙМ. Канада запускает новую внешнеполитическую стратегию по Арктике, которая позволит ей укрепить свои позиции в регионе на фоне растущего сближения Москвы и Пекина. Об этом сообщила в пятницу на брифинге, посвященном вопросам внешней политики, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Она отметила, что Канада является арктической державой, и сейчас настал критический момент. "Арктика больше не является регионом низкого напряжения, и поэтому сегодня я рада объявить о запуске новой внешнеполитической стратегии Канады в Арктике", — сказала она. По ее словам, "растущая зависимость России от Китая из-за конфликта на Украине" меняет традиционную политику Москвы. "У России нет красных линий, и ее интересы в Арктике и её ресурсах хорошо известны. Но новым в данной ситуации является то, что из-за (конфликта — ред.) Россия становится всё более зависимой от Китая, меняя свою историческую позицию и открывая Арктику для Китая", - подчеркнула она. Жоли отметила, что новая внешнеполитическая стратегия Канады по Арктике строится на четырех основных принципах, первый из них которых заключается в том, что страна будет продолжать отстаивать свой суверенитет, включая контроль над Северо-Западным проходом. В части обороны Канада укрепляет свое военное присутствие, чтобы защитить Арктику и обеспечить безопасность континента совместно с США, добавила она. Министр также сообщила, что Канада будет наращивать сотрудничество с ее арктическими союзниками и НАТО.
https://1prime.ru/20241205/pentagon-853370469.html
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арктика, канада, китай, россия
Политика, АРКТИКА, КАНАДА, КИТАЙ, РОССИЯ
Канада запустила новую стратегию по Арктике
МИД Канады: страна запустила новую стратегию по Арктике из-за сближения РФ и КНР
ВАШИНГТОН, 6 дек - ПРАЙМ. Канада запускает новую внешнеполитическую стратегию по Арктике, которая позволит ей укрепить свои позиции в регионе на фоне растущего сближения Москвы и Пекина. Об этом сообщила в пятницу на брифинге, посвященном вопросам внешней политики, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Она отметила, что Канада является арктической державой, и сейчас настал критический момент.
"Арктика больше не является регионом низкого напряжения, и поэтому сегодня я рада объявить о запуске новой внешнеполитической стратегии Канады в Арктике", — сказала она.
По ее словам, "растущая зависимость России от Китая из-за конфликта на Украине" меняет традиционную политику Москвы. "У России нет красных линий, и ее интересы в Арктике и её ресурсах хорошо известны. Но новым в данной ситуации является то, что из-за (конфликта — ред.) Россия становится всё более зависимой от Китая, меняя свою историческую позицию и открывая Арктику для Китая", - подчеркнула она.
Жоли отметила, что новая внешнеполитическая стратегия Канады по Арктике строится на четырех основных принципах, первый из них которых заключается в том, что страна будет продолжать отстаивать свой суверенитет, включая контроль над Северо-Западным проходом. В части обороны Канада укрепляет свое военное присутствие, чтобы защитить Арктику и обеспечить безопасность континента совместно с США, добавила она. Министр также сообщила, что Канада будет наращивать сотрудничество с ее арктическими союзниками и НАТО.
США считают Россию самой острой угрозой в Арктике