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Путин рассказал о принципах в отношениях России и Белоруссии - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о принципах в отношениях России и Белоруссии
Путин рассказал о принципах в отношениях России и Белоруссии - 06.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о принципах в отношениях России и Белоруссии
Отношения России и Белоруссии строятся на принципах дружбы и учета интересов друг друга, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Высшего... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:14+0300
2024-12-06T15:14+0300
политика
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Отношения России и Белоруссии строятся на принципах дружбы и учета интересов друг друга, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства."Главное, что российско-белорусские отношения союзничества, стратегического партнерства выстраиваются на незыблемых принципах дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - отметил российский лидер.Путин также отметил важную роль Бориса Ельцина в создании Союзного государства. Глава государства напомнил, что это особенное заседание приурочено к 25-летию подписания договора о создании Союзного государства, который стал основополагающим документом для совместной работы России и Белоруссии.
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россия, белоруссия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин
15:14 06.12.2024
 
Путин рассказал о принципах в отношениях России и Белоруссии

Путин: отношения России и Белоруссии строятся на принципах дружбы

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Отношения России и Белоруссии строятся на принципах дружбы и учета интересов друг друга, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства.
"Главное, что российско-белорусские отношения союзничества, стратегического партнерства выстраиваются на незыблемых принципах дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - отметил российский лидер.
Путин также отметил важную роль Бориса Ельцина в создании Союзного государства. Глава государства напомнил, что это особенное заседание приурочено к 25-летию подписания договора о создании Союзного государства, который стал основополагающим документом для совместной работы России и Белоруссии.
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