https://1prime.ru/20241206/putin-853390543.html

Путин рассказал о принципах в отношениях России и Белоруссии

Путин рассказал о принципах в отношениях России и Белоруссии - 06.12.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о принципах в отношениях России и Белоруссии

Отношения России и Белоруссии строятся на принципах дружбы и учета интересов друг друга, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Высшего... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:14+0300

2024-12-06T15:14+0300

2024-12-06T15:14+0300

политика

россия

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Отношения России и Белоруссии строятся на принципах дружбы и учета интересов друг друга, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства."Главное, что российско-белорусские отношения союзничества, стратегического партнерства выстраиваются на незыблемых принципах дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - отметил российский лидер.Путин также отметил важную роль Бориса Ельцина в создании Союзного государства. Глава государства напомнил, что это особенное заседание приурочено к 25-летию подписания договора о создании Союзного государства, который стал основополагающим документом для совместной работы России и Белоруссии.

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белоруссия

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россия, белоруссия, владимир путин