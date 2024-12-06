https://1prime.ru/20241206/putin-853390543.html
Путин рассказал о принципах в отношениях России и Белоруссии
Путин рассказал о принципах в отношениях России и Белоруссии - 06.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о принципах в отношениях России и Белоруссии
Отношения России и Белоруссии строятся на принципах дружбы и учета интересов друг друга, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Высшего... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:14+0300
2024-12-06T15:14+0300
2024-12-06T15:14+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Отношения России и Белоруссии строятся на принципах дружбы и учета интересов друг друга, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства."Главное, что российско-белорусские отношения союзничества, стратегического партнерства выстраиваются на незыблемых принципах дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - отметил российский лидер.Путин также отметил важную роль Бориса Ельцина в создании Союзного государства. Глава государства напомнил, что это особенное заседание приурочено к 25-летию подписания договора о создании Союзного государства, который стал основополагающим документом для совместной работы России и Белоруссии.
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россия, белоруссия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин
Путин рассказал о принципах в отношениях России и Белоруссии
Путин: отношения России и Белоруссии строятся на принципах дружбы
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Отношения России и Белоруссии строятся на принципах дружбы и учета интересов друг друга, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства.
"Главное, что российско-белорусские отношения союзничества, стратегического партнерства выстраиваются на незыблемых принципах дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - отметил российский лидер.
Путин также отметил важную роль Бориса Ельцина в создании Союзного государства. Глава государства напомнил, что это особенное заседание приурочено к 25-летию подписания договора о создании Союзного государства, который стал основополагающим документом для совместной работы России и Белоруссии.
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