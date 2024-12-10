https://1prime.ru/20241210/yuzhnaya-koreya-853461959.html
Парламент Южной Кореи призвал к незамедлительному аресту президента
Парламент Южной Кореи призвал к незамедлительному аресту президента - 10.12.2024, ПРАЙМ
Парламент Южной Кореи призвал к незамедлительному аресту президента
Парламент Южной Кореи на заседании 10 декабря принял резолюцию с требованием к скорейшему аресту президента Юн Сок Ёля и других лиц, причастных к введению... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T10:48+0300
2024-12-10T10:48+0300
2024-12-10T10:48+0300
южная корея
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СЕУЛ, 10 дек - ПРАЙМ. Парламент Южной Кореи на заседании 10 декабря принял резолюцию с требованием к скорейшему аресту президента Юн Сок Ёля и других лиц, причастных к введению чрезвычайного военного положения, передает агентство Yonhap. "Национальное собрание на пленарном заседании 10 декабря приняло резолюцию с требованием скорейшего ареста основных восьми фигурантов инцидента, связанного с введением чрезвычайного военного положения, включая президента Юн Сок Ёля. Резолюцию поддержали 191 из 288 присутствовавших депутатов, против высказались 94, трое воздержались", - сообщает издание.При представлении резолюции в парламенте первый замруководителя фракции Объединенной демократической партии Пак Сон Чжун отметил, что действие президента во время введения военного положения цель состояло в "насильственном изменении конституционного строя путем свержения или создания условий, которые бы сделали невозможным исполнение своих полномочий Национальным собранием, созданным согласно конституции". В этой связи, по словам представителя главной оппозиционной партии, Юн Сок Ёль и другие соучастники данного "преступления насильственного захвата власти" должны быть арестованы без промедления. Президент Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в ночь на 4 декабря "для нейтрализации просеверокорейских сил и защиты либерального конституционного строя". К Национальному собранию были направлены войска армейского спецназа, которые пытались заблокировать доступ к зданию, однако многим депутатам удалось занять свои места заранее, и их сторонники помешали военным войти внутрь. В результате законодатели единогласно проголосовали за резолюцию, требующую от президента отмены военного положения, получив 190 голосов из 300. Позже Юн Сок Ёль извинился за введение военного положения и пообещал, что не будет повторять подобный шаг, а также не уклонится от политической и юридической ответственности. Оппозиционные силы в Южной Корее выдвинули обвинения в попытке государственного переворота против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых игроков из-под контроля военных и полиции.
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южная корея
Парламент Южной Кореи призвал к незамедлительному аресту президента
Yonhap: парламент Южной Кореи призвал к скорейшему аресту президента Юн Сок Ёля
СЕУЛ, 10 дек - ПРАЙМ.
Парламент Южной Кореи на заседании 10 декабря принял резолюцию с требованием к скорейшему аресту президента Юн Сок Ёля и других лиц, причастных к введению чрезвычайного военного положения, передает
агентство Yonhap.
"Национальное собрание на пленарном заседании 10 декабря приняло резолюцию с требованием скорейшего ареста основных восьми фигурантов инцидента, связанного с введением чрезвычайного военного положения, включая президента Юн Сок Ёля. Резолюцию поддержали 191 из 288 присутствовавших депутатов, против высказались 94, трое воздержались", - сообщает издание.
При представлении резолюции в парламенте первый замруководителя фракции Объединенной демократической партии Пак Сон Чжун отметил, что действие президента во время введения военного положения цель состояло в "насильственном изменении конституционного строя путем свержения или создания условий, которые бы сделали невозможным исполнение своих полномочий Национальным собранием, созданным согласно конституции".
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В этой связи, по словам представителя главной оппозиционной партии, Юн Сок Ёль и другие соучастники данного "преступления насильственного захвата власти" должны быть арестованы без промедления.
Президент Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в ночь на 4 декабря "для нейтрализации просеверокорейских сил и защиты либерального конституционного строя". К Национальному собранию были направлены войска армейского спецназа, которые пытались заблокировать доступ к зданию, однако многим депутатам удалось занять свои места заранее, и их сторонники помешали военным войти внутрь.
В результате законодатели единогласно проголосовали за резолюцию, требующую от президента отмены военного положения, получив 190 голосов из 300.
Позже Юн Сок Ёль извинился за введение военного положения и пообещал, что не будет повторять подобный шаг, а также не уклонится от политической и юридической ответственности. Оппозиционные силы в Южной Корее выдвинули обвинения в попытке государственного переворота против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых игроков из-под контроля военных и полиции.