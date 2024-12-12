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Аэропорт Владивостока с начала года увеличил пассажиропоток на 17%
Аэропорт Владивостока с начала года увеличил пассажиропоток на 17% - 12.12.2024, ПРАЙМ
Аэропорт Владивостока с начала года увеличил пассажиропоток на 17%
Международный аэропорт Владивостока с начала года увеличил пассажиропоток на 17%, до более чем 2,7 миллиона человек, сообщает авиаузел. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T06:37+0300
2024-12-12T06:37+0300
2024-12-12T06:37+0300
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек – ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока с начала года увеличил пассажиропоток на 17%, до более чем 2,7 миллиона человек, сообщает авиаузел.
"По итогам 11 месяцев 2024 года общий пассажиропоток Международного аэропорта Владивосток вырос на 17% по сравнению с прошлым годом и составил 2,749 миллиона пассажиров", - говорится в сообщении.
На внутренних авиалиниях обслужены 2,35 миллиона пассажиров, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажиропоток на международных авиалиниях вырос на 137% в сравнении с показателем прошлого года - с января по ноябрь были обслужены 399 тысяч пассажиров, отмечает аэропорт.
В ноябре 2024 года общий пассажиропоток Международного аэропорта Владивосток вырос на 17% по сравнению с прошлым годом, до 210 тысяч пассажиров. На внутренних авиалиниях обслужены 166 тысяч пассажиров – прирост на 5%.
На международных авиалиниях в ноябре аэропорт обслужил 44 тысячи пассажиров, что на 109% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Китайское направление остается самым популярным, в ноябре пассажиропоток составил 25 тысяч человек.
В ноябре были запущены рейсы в Чанчунь, а с 3 декабря - в Сиань. Сейчас из Владивостока можно улететь в Китай по 8 направлениям: Пекин, Харбин, Далянь, Яньцзи, Шанхай, Санья, Чанчунь и Сиань. С возобновлением в декабре полетов в Пекин авиакомпании "Россия" суммарная частота вылетов в туда вырастет до 20 раз в неделю.
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бизнес, владивосток, пекин, китай
Бизнес, Владивосток, Пекин, КИТАЙ
Аэропорт Владивостока с начала года увеличил пассажиропоток на 17%
Международный аэропорт Владивостока с начала года увеличил пассажиропоток на 17%
ВЛАДИВОСТОК, 12 дек – ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока с начала года увеличил пассажиропоток на 17%, до более чем 2,7 миллиона человек, сообщает авиаузел.
"По итогам 11 месяцев 2024 года общий пассажиропоток Международного аэропорта Владивосток вырос на 17% по сравнению с прошлым годом и составил 2,749 миллиона пассажиров", - говорится в сообщении.
На внутренних авиалиниях обслужены 2,35 миллиона пассажиров, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажиропоток на международных авиалиниях вырос на 137% в сравнении с показателем прошлого года - с января по ноябрь были обслужены 399 тысяч пассажиров, отмечает аэропорт.
В ноябре 2024 года общий пассажиропоток Международного аэропорта Владивосток вырос на 17% по сравнению с прошлым годом, до 210 тысяч пассажиров. На внутренних авиалиниях обслужены 166 тысяч пассажиров – прирост на 5%.
На международных авиалиниях в ноябре аэропорт обслужил 44 тысячи пассажиров, что на 109% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Китайское направление остается самым популярным, в ноябре пассажиропоток составил 25 тысяч человек.
В ноябре были запущены рейсы в Чанчунь, а с 3 декабря - в Сиань. Сейчас из Владивостока можно улететь в Китай по 8 направлениям: Пекин, Харбин, Далянь, Яньцзи, Шанхай, Санья, Чанчунь и Сиань. С возобновлением в декабре полетов в Пекин авиакомпании "Россия" суммарная частота вылетов в туда вырастет до 20 раз в неделю.