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Биржи АТР растут на ожиданиях стимулирующих мер в Китае

Биржи АТР растут на ожиданиях стимулирующих мер в Китае - 12.12.2024, ПРАЙМ

Биржи АТР растут на ожиданиях стимулирующих мер в Китае

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в четверг утром, в плюсе и китайские индикаторы - на ожидании возможных... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T07:58+0300

2024-12-12T07:58+0300

2024-12-12T07:58+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в четверг утром, в плюсе и китайские индикаторы - на ожидании возможных стимулирующих экономических мер в этой стране, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,64%, до 3 454,52 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,68%, до 2 105,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,78%, до 20 514,75 пункта. Южнокорейский KOSPI растёт на 0,44%, до 2 453,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,24%, до 8 333,4 пункта, японский Nikkei 225 подскакивает на 1,43%, до 39 959,5 пункта. В четверг завершается проведение правительством Китая двухдневной Центральной рабочей экономической конференции, по итогам которой, как ожидается, можно будет получить дополнительные сведения относительно экономического состояния страны и возможные дальнейшие меры стимулирования. Правительство должно сосредоточится на вопросах фискального стимулирования потребителей, чтобы экономика могла ориентироваться на потребление, а не на инвестирование, считает глава отдела стратегий доходов Pendal Group Эми Се-Патрик (Amy Xie Patrick) - её мнение передаёт агентство Блумберг.

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рынки, торги, москва, азиатско-тихоокеанский регион, китай, shenzhen composite, hang seng index, kospi