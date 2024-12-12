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МЭА отметило сокращение коммерческих нефтяных запасов в ОЭСР

МЭА отметило сокращение коммерческих нефтяных запасов в ОЭСР - 12.12.2024, ПРАЙМ

МЭА отметило сокращение коммерческих нефтяных запасов в ОЭСР

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре снизились на 30,9 миллиона баррелей,... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T12:04+0300

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2024-12-12T12:05+0300

энергетика

мэа

нефть

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре снизились на 30,9 миллиона баррелей, составив 2,778 миллиарда баррелей, и были на 91,6 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы ОЭСР в октябре снизились в соответствии с сезонной нормой, упав на 30,9 миллиона баррелей, до 2778 миллиона баррелей. Они были на 91,6 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня и покрывали 60,9 дней форвардного спроса", - сказано в докладе. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году квота для всех участников должна вырасти на 300 тысяч баррелей в сутки за счет ОАЭ, которые будут постепенно увеличивать добычу в течение 18 месяцев. Ряд стран ОПЕК+ также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - пока планируется постепенно отменять с апреля 2025 года, при этом начало выхода из этих ограничений, начиная с октября, постоянно переносилось. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан имеют планы по компенсации перепроизводства, так как в текущем году они превышали свои предельные уровни по добыче.

https://1prime.ru/20241114/neft-852817053.html

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мэа, нефть