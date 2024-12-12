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ЦБ зафиксировал рост профицита внешней торговли товарами России

ЦБ зафиксировал рост профицита внешней торговли товарами России - 12.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост профицита внешней торговли товарами России

Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-ноябре 2024 года выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T16:12+0300

2024-12-12T16:12+0300

2024-12-12T16:31+0300

банк россии

торговля

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-ноябре 2024 года выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 118,6 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ."Профицит баланса внешней торговли товарами вырос до 118,6 млрд долларов США против 110,7 млрд долларов США в январе-ноябре 2023 года за счет снижения импорта", - сообщил регулятор.В ноябре профицит баланса внешней торговли товарами сократился до 6,3 миллиарда долларов США относительно уточненного показателя октября 2024 года (9,1 миллиарда долларов) "за счет более существенного снижения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта", добавляется в сообщении.

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торговля