Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ зафиксировал рост профицита внешней торговли товарами России - 12.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241212/profitsit-853526632.html
ЦБ зафиксировал рост профицита внешней торговли товарами России
ЦБ зафиксировал рост профицита внешней торговли товарами России - 12.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост профицита внешней торговли товарами России
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-ноябре 2024 года выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T16:12+0300
2024-12-12T16:31+0300
банк россии
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/22/840742248_0:344:3031:2048_1920x0_80_0_0_a68b80c621587c4605a8e25b8b513ff6.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-ноябре 2024 года выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 118,6 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ."Профицит баланса внешней торговли товарами вырос до 118,6 млрд долларов США против 110,7 млрд долларов США в январе-ноябре 2023 года за счет снижения импорта", - сообщил регулятор.В ноябре профицит баланса внешней торговли товарами сократился до 6,3 миллиарда долларов США относительно уточненного показателя октября 2024 года (9,1 миллиарда долларов) "за счет более существенного снижения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта", добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20241212/rezervy-853526515.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/22/840742248_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1fdabada5e373c4c575f1e90390b7d3c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торговля
Банк России, торговля
16:12 12.12.2024 (обновлено: 16:31 12.12.2024)
 
ЦБ зафиксировал рост профицита внешней торговли товарами России

ЦБ: профицит внешней торговли России товарами вырос до 118,6 миллиарда долларов

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-ноябре 2024 года выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 118,6 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.
"Профицит баланса внешней торговли товарами вырос до 118,6 млрд долларов США против 110,7 млрд долларов США в январе-ноябре 2023 года за счет снижения импорта", - сообщил регулятор.
В ноябре профицит баланса внешней торговли товарами сократился до 6,3 миллиарда долларов США относительно уточненного показателя октября 2024 года (9,1 миллиарда долларов) "за счет более существенного снижения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта", добавляется в сообщении.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
16:07
 
Банк Россииторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала