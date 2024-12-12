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Премьер Украины призвал к скоординированной позиции в переговорах с Москвой
Премьер Украины призвал к скоординированной позиции в переговорах с Москвой - 12.12.2024, ПРАЙМ
Премьер Украины призвал к скоординированной позиции в переговорах с Москвой
Для мирных переговоров с Россией необходима скоординированная позиция. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T10:47+0300
2024-12-12T10:47+0300
2024-12-12T10:47+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Для мирных переговоров с Россией необходима скоординированная позиция. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль."Следующий мирный саммит должен привлечь гораздо больше международных стран-партнеров и усадить русских за стол переговоров. Но, чтобы вовлечь русских, нам нужна скоординированная и общая позиция", - отметил он в беседе с телеканалам RTL и NTV.Шмыгаль также подчеркнул, что переговоры должны осуществляться в рамках Устава ООН и международного права.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включающие прекращение огня, вывод украинских войск и отказ от намерения вступить в НАТО. Однако после террористической атаки Вооруженных Сил Украины на Курскую область Путин заявил, что переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и объектам ядерной энергетики, невозможны.
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украина, россия, переговоры
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры
Премьер Украины призвал к скоординированной позиции в переговорах с Москвой
Премьер Украины Шмыгаль призвал к скоординированной позиции в переговорах с РФ
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Для мирных переговоров с Россией необходима скоординированная позиция. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Следующий мирный саммит должен привлечь гораздо больше международных стран-партнеров и усадить русских за стол переговоров. Но, чтобы вовлечь русских, нам нужна скоординированная и общая позиция", - отметил он в беседе с телеканалам RTL и NTV.
Шмыгаль также подчеркнул, что переговоры должны осуществляться в рамках Устава ООН и международного права.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включающие прекращение огня, вывод украинских войск и отказ от намерения вступить в НАТО. Однако после террористической атаки Вооруженных Сил Украины на Курскую область Путин заявил, что переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и объектам ядерной энергетики, невозможны.
В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО