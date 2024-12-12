https://1prime.ru/20241212/tramp-853526733.html

"В первый час": Трамп раскрыл, с чего начнет свое президентство

"В первый час": Трамп раскрыл, с чего начнет свое президентство - 12.12.2024, ПРАЙМ

"В первый час": Трамп раскрыл, с чего начнет свое президентство

Дональд Трамп заявил о намерении начать процесс помилования большинства участников штурма Капитолия 6 января 2021 года в первые минуты своего президентства. Об... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T16:18+0300

2024-12-12T16:18+0300

2024-12-12T16:18+0300

политика

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Дональд Трамп заявил о намерении начать процесс помилования большинства участников штурма Капитолия 6 января 2021 года в первые минуты своего президентства. Об этом он сообщил в беседе с изданием Time."Это начнется в первый час... Возможно, в первые девять минут", - отметил он в беседе с изданием.В январе 2021 года группа сторонников Трампа атаковала Капитолий, где проводилось заседание Конгресса для утверждения результатов выборов. Пять человек погибли в результате протестов, и множество полицейских было ранено.До этого Трамп публично не признавал результаты выборов и оспаривал их в суде, заявляя о нарушениях и требовал повторного подсчета голосов. Однако, в результате он все же осудил штурм Капитолия.

https://1prime.ru/20241212/tramp-853526368.html

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сша, дональд трамп