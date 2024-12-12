https://1prime.ru/20241212/tusk-853525826.html

Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск

Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск - 12.12.2024, ПРАЙМ

Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск

Польские войска не войдут на Украину после прекращения огня. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону. | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T15:46+0300

2024-12-12T15:46+0300

2024-12-12T15:47+0300

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ВАРШАВА, 12 дек - ПРАЙМ. Польские войска не войдут на Украину после прекращения огня. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону."Господин президент знает, мы говорили об этом. Мы пока не планируем таких действий", - отметил польский премьер в беседе с журналистами, говоря об инициативе Макрона по созданию международных миротворческих сил на Украине.Польша будет сотрудничать с другими странами в решении конфликта, чтобы защитить Европу и Украину от возобновления столкновений, резюмировал Туск.Ранее президент Французской Республики отмечал, что главы западных государств обсудили возможность отправки военного контингента на Украину, однако не пришли к единогласному мнению.Лидеры французских партий в свою очередь обвинили Макрона в невзвешенных высказываниях и несогласии с парламентом по поводу помощи Украине.

https://1prime.ru/20241209/ukraina-853442739.html

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