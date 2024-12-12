https://1prime.ru/20241212/tusk-853525826.html
Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск
Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск - 12.12.2024, ПРАЙМ
Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск
Польские войска не войдут на Украину после прекращения огня. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T15:46+0300
2024-12-12T15:46+0300
2024-12-12T15:47+0300
политика
украина
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/66/841996640_0:0:4398:2473_1920x0_80_0_0_5ee50d19542e204e626b9a7e98d2b63a.jpg
ВАРШАВА, 12 дек - ПРАЙМ. Польские войска не войдут на Украину после прекращения огня. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону."Господин президент знает, мы говорили об этом. Мы пока не планируем таких действий", - отметил польский премьер в беседе с журналистами, говоря об инициативе Макрона по созданию международных миротворческих сил на Украине.Польша будет сотрудничать с другими странами в решении конфликта, чтобы защитить Европу и Украину от возобновления столкновений, резюмировал Туск.Ранее президент Французской Республики отмечал, что главы западных государств обсудили возможность отправки военного контингента на Украину, однако не пришли к единогласному мнению.Лидеры французских партий в свою очередь обвинили Макрона в невзвешенных высказываниях и несогласии с парламентом по поводу помощи Украине.
https://1prime.ru/20241209/ukraina-853442739.html
украина
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/66/841996640_0:0:3908:2931_1920x0_80_0_0_50894679e485cf46ca99149a7c8aae09.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша
Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША
Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск
Туск заявил Макрону, что польские войска не войдут на Украину
ВАРШАВА, 12 дек - ПРАЙМ. Польские войска не войдут на Украину после прекращения огня. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону.
"Господин президент знает, мы говорили об этом. Мы пока не планируем таких действий", - отметил польский премьер в беседе с журналистами, говоря об инициативе Макрона по созданию международных миротворческих сил на Украине.
Польша будет сотрудничать с другими странами в решении конфликта, чтобы защитить Европу и Украину от возобновления столкновений, резюмировал Туск.
Ранее президент Французской Республики отмечал, что главы западных государств обсудили возможность отправки военного контингента на Украину, однако не пришли к единогласному мнению.
Лидеры французских партий в свою очередь обвинили Макрона в невзвешенных высказываниях и несогласии с парламентом по поводу помощи Украине.
В Польше раскрыли планы Запада на Украину