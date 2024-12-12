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Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск
Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск - 12.12.2024, ПРАЙМ
Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск
Польские войска не войдут на Украину после прекращения огня. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T15:46+0300
2024-12-12T15:47+0300
политика
украина
польша
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ВАРШАВА, 12 дек - ПРАЙМ. Польские войска не войдут на Украину после прекращения огня. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону."Господин президент знает, мы говорили об этом. Мы пока не планируем таких действий", - отметил польский премьер в беседе с журналистами, говоря об инициативе Макрона по созданию международных миротворческих сил на Украине.Польша будет сотрудничать с другими странами в решении конфликта, чтобы защитить Европу и Украину от возобновления столкновений, резюмировал Туск.Ранее президент Французской Республики отмечал, что главы западных государств обсудили возможность отправки военного контингента на Украину, однако не пришли к единогласному мнению.Лидеры французских партий в свою очередь обвинили Макрона в невзвешенных высказываниях и несогласии с парламентом по поводу помощи Украине.
https://1prime.ru/20241209/ukraina-853442739.html
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украина, польша
Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША
15:46 12.12.2024 (обновлено: 15:47 12.12.2024)
 
Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск

Туск заявил Макрону, что польские войска не войдут на Украину

CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald TuskДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald Tusk
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ВАРШАВА, 12 дек - ПРАЙМ. Польские войска не войдут на Украину после прекращения огня. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону.
"Господин президент знает, мы говорили об этом. Мы пока не планируем таких действий", - отметил польский премьер в беседе с журналистами, говоря об инициативе Макрона по созданию международных миротворческих сил на Украине.
Польша будет сотрудничать с другими странами в решении конфликта, чтобы защитить Европу и Украину от возобновления столкновений, резюмировал Туск.
Ранее президент Французской Республики отмечал, что главы западных государств обсудили возможность отправки военного контингента на Украину, однако не пришли к единогласному мнению.
Лидеры французских партий в свою очередь обвинили Макрона в невзвешенных высказываниях и несогласии с парламентом по поводу помощи Украине.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
В Польше раскрыли планы Запада на Украину
9 декабря, 17:14
 
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