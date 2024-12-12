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Зурабишвили хочет сорвать президентские выборы в Грузии, сообщили СМИ
Зурабишвили хочет сорвать президентские выборы в Грузии, сообщили СМИ - 12.12.2024, ПРАЙМ
Зурабишвили хочет сорвать президентские выборы в Грузии, сообщили СМИ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили хочет сорвать выборы нового президента страны, организовать блокаду парламента и национальную забастовку, что должно... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T20:19+0300
2024-12-12T20:19+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили хочет сорвать выборы нового президента страны, организовать блокаду парламента и национальную забастовку, что должно позволить вынудить правительство Ираклия Кобахидзе сдать власть "временному правительству". Об этом заявил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, уходящая Зурабишвили по согласованию с западными кураторами рассчитывает сорвать выборы своего преемника 14 декабря и для этого планируется призвать активистов блокировать здание парламента. Правоохранителей будут провоцировать на жесткие действия в отношении участников митингов, чтобы не допустить затухания протестов, добавил он. "Задача — организовать общенациональную забастовку. Ставится цель вынудить кабинет министров Ираклия Кобахидзе сложить полномочия в пользу "временного правительства", в состав которого могут войти лидеры воюющего на Украине "Грузинского национального легиона"*", — сообщил он. Президентские выборы в Грузии намечены на 14 декабря. Полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря. После этой даты она будет обязана покинуть резиденцию президента. При этом она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов" и объявила себя единственным законным представителем власти в стране. Премьер Ираклий Кобахидзе на это заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту". * Запрещенная в России террористическая организация.
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грузия, саломе зурабишвили
Политика, ГРУЗИЯ, Саломе Зурабишвили
Зурабишвили хочет сорвать президентские выборы в Грузии, сообщили СМИ
РИА Новости: Зурабишвили хочет сорвать выборы нового президента Грузии
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили хочет сорвать выборы нового президента страны, организовать блокаду парламента и национальную забастовку, что должно позволить вынудить правительство Ираклия Кобахидзе сдать власть "временному правительству". Об этом заявил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, уходящая Зурабишвили по согласованию с западными кураторами рассчитывает сорвать выборы своего преемника 14 декабря и для этого планируется призвать активистов блокировать здание парламента. Правоохранителей будут провоцировать на жесткие действия в отношении участников митингов, чтобы не допустить затухания протестов, добавил он.
"Задача — организовать общенациональную забастовку. Ставится цель вынудить кабинет министров Ираклия Кобахидзе сложить полномочия в пользу "временного правительства", в состав которого могут войти лидеры воюющего на Украине "Грузинского национального легиона"*", — сообщил он.
Президентские выборы в Грузии намечены на 14 декабря. Полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря. После этой даты она будет обязана покинуть резиденцию президента. При этом она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов" и объявила себя единственным законным представителем власти в стране. Премьер Ираклий Кобахидзе на это заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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