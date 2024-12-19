Рост в среду — как обычно

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на вечерке прибавил 2% и перекрыл падение вторника. В среду вечером вышли данные по инфляции — показатель поднялся к 9,5% годовых. Которую неделю на рынке разыгрывается один и тот же вариант — падение индекса акций до публикации инфляции, а после идет сильный выкуп.Теперь стоит дождаться решения ЦБ по ставке, и в пятницу реакция рынка на повышение ключа может быть также обратной, поскольку участники рынка уже будут закладывать завершение жесткого цикла. В начале лета 2025 года ждем снижение ставок, и инвесторы могут покупать как бы на опережение.Сильнее рынка — акции медиахолдинга ВК (+4,1%). Они исторически более волатильные и обгоняют рынок. Курс вернулся к 250 рублям, если закрепится выше, то может рвануть намного дальше — среднесрочно к 280 рублям, а долгосрочный таргет у 320 рублей.Рубль провел спокойные торги: юань подрос на 0,5%, доллар просел на 0,2%, а евро прибавил 0,2%. К концу года курсы инвалют видятся ниже — доллар поближе к 100, евро в направлении 105, а юань тогда глубже 14. Причина — стабилизация ситуации с валютной ликвидностью.
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на вечерке прибавил 2% и перекрыл падение вторника. В среду вечером вышли данные по инфляции — показатель поднялся к 9,5% годовых. Которую неделю на рынке разыгрывается один и тот же вариант — падение индекса акций до публикации инфляции, а после идет сильный выкуп.
Теперь стоит дождаться решения ЦБ по ставке, и в пятницу реакция рынка на повышение ключа может быть также обратной, поскольку участники рынка уже будут закладывать завершение жесткого цикла. В начале лета 2025 года ждем снижение ставок, и инвесторы могут покупать как бы на опережение.
Сильнее рынка — акции медиахолдинга ВК (+4,1%). Они исторически более волатильные и обгоняют рынок. Курс вернулся к 250 рублям, если закрепится выше, то может рвануть намного дальше — среднесрочно к 280 рублям, а долгосрочный таргет у 320 рублей.
Рубль провел спокойные торги: юань подрос на 0,5%, доллар просел на 0,2%, а евро прибавил 0,2%. К концу года курсы инвалют видятся ниже — доллар поближе к 100, евро в направлении 105, а юань тогда глубже 14. Причина — стабилизация ситуации с валютной ликвидностью.
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