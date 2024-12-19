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Рост в среду — как обычно - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Рост в среду — как обычно
Рост в среду — как обычно - 19.12.2024, ПРАЙМ
Рост в среду — как обычно
Индекс МосБиржи на вечерке прибавил 2% и перекрыл падение вторника. В среду вечером вышли данные по инфляции — показатель поднялся к 9,5% годовых. Которую... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T10:00+0300
2024-12-19T10:00+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на вечерке прибавил 2% и перекрыл падение вторника. В среду вечером вышли данные по инфляции — показатель поднялся к 9,5% годовых. Которую неделю на рынке разыгрывается один и тот же вариант — падение индекса акций до публикации инфляции, а после идет сильный выкуп.Теперь стоит дождаться решения ЦБ по ставке, и в пятницу реакция рынка на повышение ключа может быть также обратной, поскольку участники рынка уже будут закладывать завершение жесткого цикла. В начале лета 2025 года ждем снижение ставок, и инвесторы могут покупать как бы на опережение.Сильнее рынка — акции медиахолдинга ВК (+4,1%). Они исторически более волатильные и обгоняют рынок. Курс вернулся к 250 рублям, если закрепится выше, то может рвануть намного дальше — среднесрочно к 280 рублям, а долгосрочный таргет у 320 рублей.Рубль провел спокойные торги: юань подрос на 0,5%, доллар просел на 0,2%, а евро прибавил 0,2%. К концу года курсы инвалют видятся ниже — доллар поближе к 100, евро в направлении 105, а юань тогда глубже 14. Причина — стабилизация ситуации с валютной ликвидностью.
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Михаил Зельцер
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа
10:00 19.12.2024
 

Рост в среду — как обычно

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на вечерке прибавил 2% и перекрыл падение вторника. В среду вечером вышли данные по инфляции — показатель поднялся к 9,5% годовых. Которую неделю на рынке разыгрывается один и тот же вариант — падение индекса акций до публикации инфляции, а после идет сильный выкуп.
Теперь стоит дождаться решения ЦБ по ставке, и в пятницу реакция рынка на повышение ключа может быть также обратной, поскольку участники рынка уже будут закладывать завершение жесткого цикла. В начале лета 2025 года ждем снижение ставок, и инвесторы могут покупать как бы на опережение.
Сильнее рынка — акции медиахолдинга ВК (+4,1%). Они исторически более волатильные и обгоняют рынок. Курс вернулся к 250 рублям, если закрепится выше, то может рвануть намного дальше — среднесрочно к 280 рублям, а долгосрочный таргет у 320 рублей.
Рубль провел спокойные торги: юань подрос на 0,5%, доллар просел на 0,2%, а евро прибавил 0,2%. К концу года курсы инвалют видятся ниже — доллар поближе к 100, евро в направлении 105, а юань тогда глубже 14. Причина — стабилизация ситуации с валютной ликвидностью.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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