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Путин охарактеризовал ситуацию в зоне СВО
Путин охарактеризовал ситуацию в зоне СВО - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин охарактеризовал ситуацию в зоне СВО
Российские войска наступают, а украинским частям не удается закрепиться на тех позициях, на которые они отходят, сообщил заявил президент Российской Федерации... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T16:42+0300
2024-12-19T16:42+0300
2024-12-19T16:48+0300
спецоперация на украине
владимир путин
вс рф
всу
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российские войска наступают, а украинским частям не удается закрепиться на тех позициях, на которые они отходят, сообщил заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. "Противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел, в данный день, в данную минуту времени, - сказал глава государства. - ...Наши ребята завтра опять идут - и так дальше, и дальше, и дальше".Вместе с тем Путин отметил нехватку личного состава в украинских частях: "В некоторых батальонах украинской армии 35-40% личного состава. Батальон есть, а личного состава внутри нет".Также российский президент обратил внимание, что у Вооруженных сил Украины "происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов", после чего вновь почеркнул, что главное - истощается личный состав.
https://1prime.ru/20241217/medvedev-853629643.html
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владимир путин, вс рф, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, ВС РФ, ВСУ
Путин охарактеризовал ситуацию в зоне СВО
Путин: российские войска наступают, а ВСУ не успевают закрепляться на позициях
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российские войска наступают, а украинским частям не удается закрепиться на тех позициях, на которые они отходят, сообщил заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел, в данный день, в данную минуту времени, - сказал глава государства. - ...Наши ребята завтра опять идут - и так дальше, и дальше, и дальше".
Вместе с тем Путин отметил нехватку личного состава в украинских частях: "В некоторых батальонах украинской армии 35-40% личного состава. Батальон есть, а личного состава внутри нет".
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Также российский президент обратил внимание, что у Вооруженных сил Украины "происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов", после чего вновь почеркнул, что главное - истощается личный состав.