https://1prime.ru/20241219/svo-853714626.html

Путин охарактеризовал ситуацию в зоне СВО

Путин охарактеризовал ситуацию в зоне СВО - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин охарактеризовал ситуацию в зоне СВО

Российские войска наступают, а украинским частям не удается закрепиться на тех позициях, на которые они отходят, сообщил заявил президент Российской Федерации... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T16:42+0300

2024-12-19T16:42+0300

2024-12-19T16:48+0300

спецоперация на украине

владимир путин

вс рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852833807_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bc76f7c18822f499f2f416966139b53d.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российские войска наступают, а украинским частям не удается закрепиться на тех позициях, на которые они отходят, сообщил заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. "Противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел, в данный день, в данную минуту времени, - сказал глава государства. - ...Наши ребята завтра опять идут - и так дальше, и дальше, и дальше".Вместе с тем Путин отметил нехватку личного состава в украинских частях: "В некоторых батальонах украинской армии 35-40% личного состава. Батальон есть, а личного состава внутри нет".Также российский президент обратил внимание, что у Вооруженных сил Украины "происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов", после чего вновь почеркнул, что главное - истощается личный состав.

https://1prime.ru/20241217/medvedev-853629643.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, вс рф, всу