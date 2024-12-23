https://1prime.ru/20241223/ukraina-853803315.html

"Ничего не может сделать". На Украине забили тревогу после прогнозов Запада

"Ничего не может сделать". На Украине забили тревогу после прогнозов Запада - 23.12.2024, ПРАЙМ

"Ничего не может сделать". На Украине забили тревогу после прогнозов Запада

Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) для Украины предвещают ей мрачное будущее. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился экс-советник Леонида... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T15:50+0300

2024-12-23T15:50+0300

2024-12-23T15:50+0300

экономика

украина

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) для Украины предвещают ей мрачное будущее. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."То, что дал МВФ, означает, что страну ждет крах, абсолютный крах. Это означает, что данная власть - Зеленского, Шмыгаля, вот этих слуг народа, Стефанчука, вот этого Верховного Совета <…> деградация ее будет усиливаться. Она ничего сделать не сможет", - отметил он.По словам Соскина, Киев не сможет победить Россию на поле боя, однако продолжение боевых действий продолжает наносить урон инфраструктуре и экономике страны, резюмировал он.Ранее сообщалось, что Киев получил шестой транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 миллиарда долларов по совместной программе в рамках механизма расширенного финансирования.

https://1prime.ru/20241223/transh-853795805.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, мвф