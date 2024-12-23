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"Ничего не может сделать". На Украине забили тревогу после прогнозов Запада
"Ничего не может сделать". На Украине забили тревогу после прогнозов Запада - 23.12.2024, ПРАЙМ
"Ничего не может сделать". На Украине забили тревогу после прогнозов Запада
Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) для Украины предвещают ей мрачное будущее. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился экс-советник Леонида... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T15:50+0300
2024-12-23T15:50+0300
2024-12-23T15:50+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) для Украины предвещают ей мрачное будущее. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."То, что дал МВФ, означает, что страну ждет крах, абсолютный крах. Это означает, что данная власть - Зеленского, Шмыгаля, вот этих слуг народа, Стефанчука, вот этого Верховного Совета <…> деградация ее будет усиливаться. Она ничего сделать не сможет", - отметил он.По словам Соскина, Киев не сможет победить Россию на поле боя, однако продолжение боевых действий продолжает наносить урон инфраструктуре и экономике страны, резюмировал он.Ранее сообщалось, что Киев получил шестой транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 миллиарда долларов по совместной программе в рамках механизма расширенного финансирования.
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украина, мвф
"Ничего не может сделать". На Украине забили тревогу после прогнозов Запада
Соскин: аналитика МВФ говорит о крахе Украины
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ.
Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) для Украины предвещают ей мрачное будущее. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился
экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"То, что дал МВФ, означает, что страну ждет крах, абсолютный крах. Это означает, что данная власть - Зеленского, Шмыгаля, вот этих слуг народа, Стефанчука, вот этого Верховного Совета <…> деградация ее будет усиливаться. Она ничего сделать не сможет", - отметил он.
По словам Соскина, Киев не сможет победить Россию на поле боя, однако продолжение боевых действий продолжает наносить урон инфраструктуре и экономике страны, резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Киев получил шестой транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 миллиарда долларов по совместной программе в рамках механизма расширенного финансирования.
Украина получила шестой транш от МВФ