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"Пересмотреть подход". В США испугались, что Маск может сделать со страной - 27.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Пересмотреть подход". В США испугались, что Маск может сделать со страной
"Пересмотреть подход". В США испугались, что Маск может сделать со страной - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Пересмотреть подход". В США испугались, что Маск может сделать со страной
Известный предприниматель Илон Маск, которого избранный президент США Дональд Трамп привлек к реформированию государственного аппарата, может коренным образом... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T15:54+0300
2024-12-27T16:03+0300
экономика
илон маск
сша
инвестиции
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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Известный предприниматель Илон Маск, которого избранный президент США Дональд Трамп привлек к реформированию государственного аппарата, может коренным образом изменить подход к госинвестициям. Об этом рассказывается в публикации New York Times.Назвав американские государственные инвестпрограммы "излишне консервативными, но критически важными", авторы статьи то ли с опаской, то ли с надеждой предполагают, что Маск, "с его корнями в Кремниевой долине", может пересмотреть подход властей в этой сфере.При этом в материале отмечается, что американская администрация все тратит и тратит триллионы долларов, чтобы поддерживать уже существующие технологии, тогда как, например, Китай, судя по его инвестиционной политике, явно тяготеет к более рискованным, но в то же время и более перспективным направлениям.В этой связи ожидается, что на фоне доминирования Поднебесной в сфере чистой энергетики и технологий Маск попытается пересмотреть стратегию Соединенных Штатов в области государственных инвестиций и научить госаппарат "принимать неудачи как часть пути к успеху", говорится в статье.
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илон маск, сша, инвестиции
Экономика, Илон Маск, США, инвестиции
15:54 27.12.2024 (обновлено: 16:03 27.12.2024)
 
"Пересмотреть подход". В США испугались, что Маск может сделать со страной

NYT: Маск может внедрить новый подход к государственным инвестициям США

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Известный предприниматель Илон Маск, которого избранный президент США Дональд Трамп привлек к реформированию государственного аппарата, может коренным образом изменить подход к госинвестициям. Об этом рассказывается в публикации New York Times.
Назвав американские государственные инвестпрограммы "излишне консервативными, но критически важными", авторы статьи то ли с опаской, то ли с надеждой предполагают, что Маск, "с его корнями в Кремниевой долине", может пересмотреть подход властей в этой сфере.
При этом в материале отмечается, что американская администрация все тратит и тратит триллионы долларов, чтобы поддерживать уже существующие технологии, тогда как, например, Китай, судя по его инвестиционной политике, явно тяготеет к более рискованным, но в то же время и более перспективным направлениям.
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В этой связи ожидается, что на фоне доминирования Поднебесной в сфере чистой энергетики и технологий Маск попытается пересмотреть стратегию Соединенных Штатов в области государственных инвестиций и научить госаппарат "принимать неудачи как часть пути к успеху", говорится в статье.
 
ЭкономикаИлон МаскСШАинвестиции
 
 
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