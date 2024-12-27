https://1prime.ru/20241227/mask-853909424.html
"Пересмотреть подход". В США испугались, что Маск может сделать со страной
"Пересмотреть подход". В США испугались, что Маск может сделать со страной - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Пересмотреть подход". В США испугались, что Маск может сделать со страной
Известный предприниматель Илон Маск, которого избранный президент США Дональд Трамп привлек к реформированию государственного аппарата, может коренным образом... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T15:54+0300
2024-12-27T15:54+0300
2024-12-27T16:03+0300
экономика
илон маск
сша
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Известный предприниматель Илон Маск, которого избранный президент США Дональд Трамп привлек к реформированию государственного аппарата, может коренным образом изменить подход к госинвестициям. Об этом рассказывается в публикации New York Times.Назвав американские государственные инвестпрограммы "излишне консервативными, но критически важными", авторы статьи то ли с опаской, то ли с надеждой предполагают, что Маск, "с его корнями в Кремниевой долине", может пересмотреть подход властей в этой сфере.При этом в материале отмечается, что американская администрация все тратит и тратит триллионы долларов, чтобы поддерживать уже существующие технологии, тогда как, например, Китай, судя по его инвестиционной политике, явно тяготеет к более рискованным, но в то же время и более перспективным направлениям.В этой связи ожидается, что на фоне доминирования Поднебесной в сфере чистой энергетики и технологий Маск попытается пересмотреть стратегию Соединенных Штатов в области государственных инвестиций и научить госаппарат "принимать неудачи как часть пути к успеху", говорится в статье.
https://1prime.ru/20241213/investitsii-853550460.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_c572b6915dfcf9337f8e986da47804d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, сша, инвестиции
Экономика, Илон Маск, США, инвестиции
"Пересмотреть подход". В США испугались, что Маск может сделать со страной
NYT: Маск может внедрить новый подход к государственным инвестициям США
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ.
Известный предприниматель Илон Маск, которого избранный президент США Дональд Трамп привлек к реформированию государственного аппарата, может коренным образом изменить подход к госинвестициям. Об этом рассказывается в публикации New York Times
.
Назвав американские государственные инвестпрограммы "излишне консервативными, но критически важными", авторы статьи то ли с опаской, то ли с надеждой предполагают, что Маск, "с его корнями в Кремниевой долине", может пересмотреть подход властей в этой сфере.
При этом в материале отмечается, что американская администрация все тратит и тратит триллионы долларов, чтобы поддерживать уже существующие технологии, тогда как, например, Китай, судя по его инвестиционной политике, явно тяготеет к более рискованным, но в то же время и более перспективным направлениям.
Путин подписал закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций физлиц
В этой связи ожидается, что на фоне доминирования Поднебесной в сфере чистой энергетики и технологий Маск попытается пересмотреть стратегию Соединенных Штатов в области государственных инвестиций и научить госаппарат "принимать неудачи как часть пути к успеху", говорится в статье.