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"Пересмотреть подход". В США испугались, что Маск может сделать со страной

"Пересмотреть подход". В США испугались, что Маск может сделать со страной - 27.12.2024, ПРАЙМ

"Пересмотреть подход". В США испугались, что Маск может сделать со страной

Известный предприниматель Илон Маск, которого избранный президент США Дональд Трамп привлек к реформированию государственного аппарата, может коренным образом... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T15:54+0300

2024-12-27T15:54+0300

2024-12-27T16:03+0300

экономика

илон маск

сша

инвестиции

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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Известный предприниматель Илон Маск, которого избранный президент США Дональд Трамп привлек к реформированию государственного аппарата, может коренным образом изменить подход к госинвестициям. Об этом рассказывается в публикации New York Times.Назвав американские государственные инвестпрограммы "излишне консервативными, но критически важными", авторы статьи то ли с опаской, то ли с надеждой предполагают, что Маск, "с его корнями в Кремниевой долине", может пересмотреть подход властей в этой сфере.При этом в материале отмечается, что американская администрация все тратит и тратит триллионы долларов, чтобы поддерживать уже существующие технологии, тогда как, например, Китай, судя по его инвестиционной политике, явно тяготеет к более рискованным, но в то же время и более перспективным направлениям.В этой связи ожидается, что на фоне доминирования Поднебесной в сфере чистой энергетики и технологий Маск попытается пересмотреть стратегию Соединенных Штатов в области государственных инвестиций и научить госаппарат "принимать неудачи как часть пути к успеху", говорится в статье.

https://1prime.ru/20241213/investitsii-853550460.html

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илон маск, сша, инвестиции