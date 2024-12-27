https://1prime.ru/20241227/peskov-853904363.html
В Кремле осудили отказ норвежских моряков спасать экипаж "Урса Майор"
В Кремле осудили отказ норвежских моряков спасать экипаж "Урса Майор" - 27.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле осудили отказ норвежских моряков спасать экипаж "Урса Майор"
Происшествие с норвежским судном, отказавшимся спасать российских моряков, является вопиющим и достойным порицания, заявил официальный представитель Кремля... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T12:58+0300
2024-12-27T12:58+0300
2024-12-27T12:58+0300
россия
дмитрий песков
норвегия
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Происшествие с норвежским судном, отказавшимся спасать российских моряков, является вопиющим и достойным порицания, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствия в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания", - сказал пресс-секретарь российского президента журналистам. Ранее сообщалось, что судно Ursa Major затонуло после взрыва в машинном отделении, спасены 14 из 16 членов экипажа, двое пропали без вести. В спасательных работах участвовали несколько судов, включая испанское спасательное судно и патрульный катер ВМС Испании.По неизвестной причине, норвежское судно под названием Oslo Carrier 3 отказалось принять тонущих российских моряков с судна Ursa Major в Средиземном море. Это является грубым нарушением статьи 10 Международной конвенции о спасании 1989 года.
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россия, дмитрий песков, норвегия
РОССИЯ, Дмитрий Песков, НОРВЕГИЯ
В Кремле осудили отказ норвежских моряков спасать экипаж "Урса Майор"
В Кремле назвали вопиющим отказ норвежских моряков спасать экипаж "Урса Майор"
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Происшествие с норвежским судном, отказавшимся спасать российских моряков, является вопиющим и достойным порицания, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствия в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания", - сказал пресс-секретарь российского президента журналистам.
Ранее сообщалось, что судно Ursa Major затонуло после взрыва в машинном отделении, спасены 14 из 16 членов экипажа, двое пропали без вести. В спасательных работах участвовали несколько судов, включая испанское спасательное судно и патрульный катер ВМС Испании.
По неизвестной причине, норвежское судно под названием Oslo Carrier 3 отказалось принять тонущих российских моряков с судна Ursa Major в Средиземном море. Это является грубым нарушением статьи 10 Международной конвенции о спасании 1989 года.
Картаполов ответил на отказ норвежцев принять экипаж "Урса Майор"