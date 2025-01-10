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США продлили разрешение на финансовые операции с рядом банков России - 10.01.2025, ПРАЙМ
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США продлили разрешение на финансовые операции с рядом банков России
США продлили разрешение на финансовые операции с рядом банков России - 10.01.2025, ПРАЙМ
США продлили разрешение на финансовые операции с рядом банков России
США продлили действие генеральной лицензии, разрешающей проведение финансовых операций с рядом российских банков для обслуживания гражданских ядерных проектов,... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T18:47+0300
2025-01-10T18:48+0300
экономика
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МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. США продлили действие генеральной лицензии, разрешающей проведение финансовых операций с рядом российских банков для обслуживания гражданских ядерных проектов, до 21 ноября 2025 года, говорится в документе, опубликованном американским минфином. Лицензия распространяется на операции, связанные с такими проектами, инициированными до 21 ноября 2024 года. В список банков, на которые распространяется лицензия, вошли Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, "Открытие", а также Центральный банк России и другие финансовые институты. Ограничения лицензии предусматривают исключение операций, связанных с рядом отдельных проектов, таких как "Пакш-2", а также дебетовых операций для Центрального банка, Фонда национального благосостояния и министерства финансов РФ.
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сша, банки, россия
Экономика, США, Банки, РОССИЯ
18:47 10.01.2025 (обновлено: 18:48 10.01.2025)
 
США продлили разрешение на финансовые операции с рядом банков России

Минфин: США продолжат проводить операции с рядом банков РФ для ядерных проектов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты.
Денежные купюры и монеты. - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. США продлили действие генеральной лицензии, разрешающей проведение финансовых операций с рядом российских банков для обслуживания гражданских ядерных проектов, до 21 ноября 2025 года, говорится в документе, опубликованном американским минфином.
Лицензия распространяется на операции, связанные с такими проектами, инициированными до 21 ноября 2024 года. В список банков, на которые распространяется лицензия, вошли Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, "Открытие", а также Центральный банк России и другие финансовые институты.
Флаги США
США могут наложить санкции на китайские банки, помогающие Украине
14 декабря 2024, 04:06
Ограничения лицензии предусматривают исключение операций, связанных с рядом отдельных проектов, таких как "Пакш-2", а также дебетовых операций для Центрального банка, Фонда национального благосостояния и министерства финансов РФ.
 
ЭкономикаСШАБанкиРОССИЯ
 
 
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