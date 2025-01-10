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Китай столкнулся с рекордным числом торговых барьеров, пишут СМИ

Китай столкнулся с рекордным числом торговых барьеров, пишут СМИ - 10.01.2025, ПРАЙМ

Китай столкнулся с рекордным числом торговых барьеров, пишут СМИ

Китай в 2024 году столкнулся с рекордным числом торговых барьеров, торговые партнеры КНР объявили о проведении в общей сложности 160 торговых расследований в... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T14:38+0300

2025-01-10T14:38+0300

2025-01-10T14:38+0300

экономика

китай

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ПЕКИН, 10 янв - ПРАЙМ. Китай в 2024 году столкнулся с рекордным числом торговых барьеров, торговые партнеры КНР объявили о проведении в общей сложности 160 торговых расследований в отношении продукции китайского производства, подсчитало гонконгское издание South China Morning Post. "Даже несмотря на то, что в 2024 году мощная экспортная машина Китая продолжала производить товары, страна столкнулась с рекордным количеством торговых барьеров", - пишет издание. Оно отмечает, что "торговые партнеры Китая объявили о проведении в общей сложности 160 торговых расследований в отношении продукции, произведенной в Китае, что является резким увеличением по сравнению с 69 случаями в 2023 году". Уточняется, что статистика включает торговые споры, которые были начаты в прошлом году, а случаи, включающие одновременно антидемпинговые и антидотационные расследования одной и той же страны в отношении одних и тех же товаров, учитывались как одно дело. "В прошлом году 28 торговых партнеров начали расследования в отношении китайского импорта, что больше по сравнению с 18 странами в 2023 году. Примечательно, что в список вошло больше развивающихся стран, таких как Таиланд, Перу и Пакистан", - отмечает издание. По информации газеты, Индия инициировала наибольшее количество расследований в отношении китайского импорта в 2024 году, составив почти четверть всех случаев. ЕС начал 21 дело, по сравнению с девятью случаями, начатыми в 2023 году. Бразилия заняла третье место по числу расследований в отношении китайского импорта, начав 18 дел в прошлом году, что в пять раз больше по сравнению с 2023 годом. Следом идут США с 15 делами. Издание указывает, что основная часть расследований касалась антидемпинговых дел, связанных с продукцией таких отраслей как металлургия и химическое производство.

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китай, ограничения