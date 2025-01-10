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Эксперт рассказал о рычаге давления Китая в экономической войне с США

Эксперт рассказал о рычаге давления Китая в экономической войне с США - 10.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о рычаге давления Китая в экономической войне с США

Увеличение доли Китая в мировых запасах лития - это рычаг давления на США в экономической войне, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T16:09+0300

2025-01-10T16:09+0300

2025-01-10T16:09+0300

экономика

китай

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Увеличение доли Китая в мировых запасах лития - это рычаг давления на США в экономической войне, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. В среду агентство Синьхуа со ссылкой на данные геологической службы КНР сообщило, что Китай поднялся с шестого места по запасам лития в мире на второе, увеличив свою долю до 16,5% с 6%. "Рост доли Китая в структуре мировых запасов лития дает ему возможности для увеличения выпуска аккумуляторов и электромобилей и рычаг для усиления позиций в экономическом противостоянии с США... В обозримом будущем США не перейдут на полное самообеспечение литием и уж тем более не станут крупным его экспортером. Поэтому им будет тяжело прекратить импорт лития из Китая", - сказал эксперт. Он отметил, что Штаты стремятся повысить свою независимость от поставок лития из КНР путем стимулирования проектов по освоению месторождений различных типов, как пегматитовых, так и нетрадиционных. По мнению Хазанова, Китай сможет поставить новые условия или ввести ограничения для США на фоне роста запасов лития и зависимости Штатов от них. "Например, закрыть завод Tesla в Шанхае", - уточнил он. Согласно данным американской статслужбы, США за январь-октябрь 2024 года импортировали из Китая электрических аккумуляторов и их частей на 13,96 миллиарда долларов, что на 15% больше такого же периода годом ранее. Это стало максимальным объемом покупок за десять месяцев с 1992 года (более ранние данные недоступны). Больше всего американцы закупали в Китае литий-ионные аккумуляторы (12,5 миллиарда долларов), части аккумуляторов (1,2 миллиарда) и свинцовые аккумуляторы (233,6 миллиона).

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китай, сша