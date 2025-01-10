Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму выявили 15 километров загрязнения нефтепродуктами - 10.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250110/mazut-854120470.html
В Крыму выявили 15 километров загрязнения нефтепродуктами
В Крыму выявили 15 километров загрязнения нефтепродуктами - 10.01.2025, ПРАЙМ
В Крыму выявили 15 километров загрязнения нефтепродуктами
В Крыму обнаружили загрязнения мазутом на протяжении почти 15 километров побережья. Об этом говорится в заявлении пресс-службы регионального главка МЧС. | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T15:15+0300
2025-01-10T15:15+0300
происшествия
россия
крым
мазут
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0a/854119341_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_09b9cfee9779b6c6089575c430492501.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В Крыму обнаружили загрязнения мазутом на протяжении почти 15 километров побережья. Об этом говорится в заявлении пресс-службы регионального главка МЧС."Сегодня при мониторинге прибрежной зоны были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в 4 муниципальных образованиях общей протяженностью 14,38 километра" , — отмечается в сообщении ведомства.Мониторинг загрязнения проводится при помощи 10 морских судов и двух самолетов. Загрязнение обнаружено в городских округах Керчь, Евпатория, Сакском и Ленинском районах.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
https://1prime.ru/20250109/mazut-854098984.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0a/854119341_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_549dc10d54ae2b57a8bfb249a815b501.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крым, мазут
Происшествия, РОССИЯ, КРЫМ, МАЗУТ
15:15 10.01.2025
 
В Крыму выявили 15 километров загрязнения нефтепродуктами

Загрязнения нефтепродуктами обнаружили в Крыму на протяжении 15 километров

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В Крыму обнаружили загрязнения мазутом на протяжении почти 15 километров побережья. Об этом говорится в заявлении пресс-службы регионального главка МЧС.
"Сегодня при мониторинге прибрежной зоны были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в 4 муниципальных образованиях общей протяженностью 14,38 километра" , — отмечается в сообщении ведомства.
Мониторинг загрязнения проводится при помощи 10 морских судов и двух самолетов. Загрязнение обнаружено в городских округах Керчь, Евпатория, Сакском и Ленинском районах.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
Путин назвал разлив мазута в Керченском проливе серьезным вызовом
Вчера, 16:23
 
ПроисшествияРОССИЯКРЫММАЗУТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала