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В Крыму выявили 15 километров загрязнения нефтепродуктами

В Крыму выявили 15 километров загрязнения нефтепродуктами - 10.01.2025, ПРАЙМ

В Крыму выявили 15 километров загрязнения нефтепродуктами

В Крыму обнаружили загрязнения мазутом на протяжении почти 15 километров побережья. Об этом говорится в заявлении пресс-службы регионального главка МЧС. | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T15:15+0300

2025-01-10T15:15+0300

2025-01-10T15:15+0300

происшествия

россия

крым

мазут

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В Крыму обнаружили загрязнения мазутом на протяжении почти 15 километров побережья. Об этом говорится в заявлении пресс-службы регионального главка МЧС."Сегодня при мониторинге прибрежной зоны были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в 4 муниципальных образованиях общей протяженностью 14,38 километра" , — отмечается в сообщении ведомства.Мониторинг загрязнения проводится при помощи 10 морских судов и двух самолетов. Загрязнение обнаружено в городских округах Керчь, Евпатория, Сакском и Ленинском районах.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.

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россия, крым, мазут