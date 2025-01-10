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Новая политика США: за работу с ТЭК РФ под санкции может попасть кто угодно - 10.01.2025, ПРАЙМ
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Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
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Новая политика США: за работу с ТЭК РФ под санкции может попасть кто угодно
Новая политика США: за работу с ТЭК РФ под санкции может попасть кто угодно - 10.01.2025, ПРАЙМ
Новая политика США: за работу с ТЭК РФ под санкции может попасть кто угодно
США ИЗМЕНИЛИ ПОЛИТИКУ САНКЦИЙ, ТЕПЕРЬ ПОД НИХ МОЖЕТ ПОПАСТЬ ЛЮБОЕ ЛИЦО ЗА ФАКТ РАБОТЫ С РОССИЙСКИМ ТЭК - АМЕРИКАНСКИЙ МИНФИН | 10.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. США ИЗМЕНИЛИ ПОЛИТИКУ САНКЦИЙ, ТЕПЕРЬ ПОД НИХ МОЖЕТ ПОПАСТЬ ЛЮБОЕ ЛИЦО ЗА ФАКТ РАБОТЫ С РОССИЙСКИМ ТЭК - АМЕРИКАНСКИЙ МИНФИН
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18:28 10.01.2025
 
Новая политика США: за работу с ТЭК РФ под санкции может попасть кто угодно

США изменили политику санкций: за работу с ТЭК РФ может быть наказан кто угодно

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Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. США ИЗМЕНИЛИ ПОЛИТИКУ САНКЦИЙ, ТЕПЕРЬ ПОД НИХ МОЖЕТ ПОПАСТЬ ЛЮБОЕ ЛИЦО ЗА ФАКТ РАБОТЫ С РОССИЙСКИМ ТЭК - АМЕРИКАНСКИЙ МИНФИН
 
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