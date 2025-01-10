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На Западе обрушились на Байдена из-за решения по Украине
На Западе обрушились на Байдена из-за решения по Украине - 10.01.2025, ПРАЙМ
На Западе обрушились на Байдена из-за решения по Украине
Кипрский журналист Алекс Христофору выразил свое негодование по поводу решения президента США Джо Байдена выделить помощь Украине, в то время как в... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T14:14+0300
2025-01-10T14:14+0300
2025-01-10T14:14+0300
политика
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору выразил свое негодование по поводу решения президента США Джо Байдена выделить помощь Украине, в то время как в Лос-Анджелесе продолжаются масштабные пожары. Об этом он написал в соцсети Х."Учитывая то, что происходит в Южной Калифорнии, ужасно объявлять об увеличении помощи Украине", — отметил он.Глава Пентагона Ллойд Остин ранее подтвердил, что Украина получит $500 миллионов помощи, включая зенитные ракеты, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.Пожары в Лос-Анджелесе, которые уже считаются одними из самых разрушительных в истории региона, охватили Альтадену и угрожают тысячам зданий. Несмотря на сильный ветер и нерабочие пожарные гидранты, пожарные службы ведут борьбу с возгораниями. В результате погибли уже не менее 10 человек, десятки тысяч жителей были эвакуированы.
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сша, джо байден, украина
Политика, США, Джо Байден, УКРАИНА
На Западе обрушились на Байдена из-за решения по Украине
Журналист Христофору раскритиковал Байдена за помощь Киеву на фоне пожаров в США
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ.
Кипрский журналист Алекс Христофору выразил свое негодование по поводу решения президента США Джо Байдена выделить помощь Украине, в то время как в Лос-Анджелесе продолжаются масштабные пожары. Об этом он написал
в соцсети Х.
"Учитывая то, что происходит в Южной Калифорнии, ужасно объявлять об увеличении помощи Украине", — отметил он.
Глава Пентагона Ллойд Остин ранее подтвердил, что Украина получит $500 миллионов помощи, включая зенитные ракеты, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.
Пожары в Лос-Анджелесе, которые уже считаются одними из самых разрушительных в истории региона, охватили Альтадену и угрожают тысячам зданий. Несмотря на сильный ветер и нерабочие пожарные гидранты, пожарные службы ведут борьбу с возгораниями. В результате погибли уже не менее 10 человек, десятки тысяч жителей были эвакуированы.
Мэр Лос-Анджелеса направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт