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На Западе обрушились на Байдена из-за решения по Украине - 10.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе обрушились на Байдена из-за решения по Украине
На Западе обрушились на Байдена из-за решения по Украине - 10.01.2025, ПРАЙМ
На Западе обрушились на Байдена из-за решения по Украине
Кипрский журналист Алекс Христофору выразил свое негодование по поводу решения президента США Джо Байдена выделить помощь Украине, в то время как в... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T14:14+0300
2025-01-10T14:14+0300
политика
сша
джо байден
украина
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору выразил свое негодование по поводу решения президента США Джо Байдена выделить помощь Украине, в то время как в Лос-Анджелесе продолжаются масштабные пожары. Об этом он написал в соцсети Х."Учитывая то, что происходит в Южной Калифорнии, ужасно объявлять об увеличении помощи Украине", — отметил он.Глава Пентагона Ллойд Остин ранее подтвердил, что Украина получит $500 миллионов помощи, включая зенитные ракеты, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.Пожары в Лос-Анджелесе, которые уже считаются одними из самых разрушительных в истории региона, охватили Альтадену и угрожают тысячам зданий. Несмотря на сильный ветер и нерабочие пожарные гидранты, пожарные службы ведут борьбу с возгораниями. В результате погибли уже не менее 10 человек, десятки тысяч жителей были эвакуированы.
https://1prime.ru/20250110/los-andzheles-854115449.html
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сша, джо байден, украина
Политика, США, Джо Байден, УКРАИНА
14:14 10.01.2025
 
На Западе обрушились на Байдена из-за решения по Украине

Журналист Христофору раскритиковал Байдена за помощь Киеву на фоне пожаров в США

© Фото : Adam Schultz/Official White House PhotoПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© Фото : Adam Schultz/Official White House Photo
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору выразил свое негодование по поводу решения президента США Джо Байдена выделить помощь Украине, в то время как в Лос-Анджелесе продолжаются масштабные пожары. Об этом он написал в соцсети Х.
"Учитывая то, что происходит в Южной Калифорнии, ужасно объявлять об увеличении помощи Украине", — отметил он.
Глава Пентагона Ллойд Остин ранее подтвердил, что Украина получит $500 миллионов помощи, включая зенитные ракеты, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.
Пожары в Лос-Анджелесе, которые уже считаются одними из самых разрушительных в истории региона, охватили Альтадену и угрожают тысячам зданий. Несмотря на сильный ветер и нерабочие пожарные гидранты, пожарные службы ведут борьбу с возгораниями. В результате погибли уже не менее 10 человек, десятки тысяч жителей были эвакуированы.
Вид на Лос-Анджелес во время разрушительного пожара - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Мэр Лос-Анджелеса направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт
12:26
 
ПолитикаСШАДжо БайденУКРАИНА
 
 
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