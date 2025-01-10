https://1prime.ru/20250110/stroitelstvo-854122069.html

Хуснуллин рассказал о принятых в России мерах поддержки стройотрасли

Хуснуллин рассказал о принятых в России мерах поддержки стройотрасли - 10.01.2025, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о принятых в России мерах поддержки стройотрасли

Правительство России продлило ряд мер поддержки строительной отрасли страны, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T16:29+0300

2025-01-10T16:29+0300

2025-01-10T16:29+0300

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Правительство России продлило ряд мер поддержки строительной отрасли страны, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Принятые меры позволяют сократить сроки и стоимость строительства, снизить нагрузку на бизнес, что особенно важно в нынешней экономической ситуации", - приводятся его слова на сайте кабмина. Принятыми постановлениями до 1 января 2026 года продлены: упрощенный порядок внесения изменений в проектную документацию в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги, порядок и случаи изменения существенных условий госконтрактов по строительству, особенности подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий, особенности выдачи разрешений на строительство объектов на двух и более земельных участках, указывается в сообщении. Также в нем напоминается, что в конце 2024 года был принят ряд законов в сфере строительства. В том числе до 1 января 2026 года продлена возможность предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационных фондов. Кроме того, продлен упрощенный порядок ввода незавершенных объектов. "По объектам, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2023 года и по которым не выданы разрешения на ввод в эксплуатацию до 1 января 2026 года, при внесении изменений в разрешение на строительство исключается требование о рассмотрении представленных застройщиком документов на соответствие вновь возникшим в период строительства ограничениям прав на землю", - отмечается в сообщении. Также до 1 января 2026 года продлены особенности заключения строительных контрактов под ключ. Речь идет о возможности проведения закупок, предметом которых одновременно является подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, поставка оборудования. В сообщении указывается, что изменения затронули и механизм комплексного развития территорий (КРТ). Теперь в такие проекты можно будет включать объекты индивидуального жилищного строительства и дома блокированной застройки. Определен порядок строительства инфраструктуры, чтобы она не отставала от возведения жилья. Уточнены случаи, когда можно вносить изменения в договор о КРТ, упрощена его подготовка. Также сокращено количество зон с особыми условиями использования территорий и ограничений в них, добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20241220/stroymaterialy-853731384.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, марат хуснуллин