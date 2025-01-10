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На Западе забили тревогу из-за решения Байдена по Украине - 10.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе забили тревогу из-за решения Байдена по Украине
На Западе забили тревогу из-за решения Байдена по Украине - 10.01.2025, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за решения Байдена по Украине
Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена в социальных сетях за его решение выделить Украине новый пакет помощи на... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T15:04+0300
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украина
сша
джо байден
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена в социальных сетях за его решение выделить Украине новый пакет помощи на фоне пожаров в Лос-Анджелесе. Он написал: "Учитывая то, что происходит в Южной Калифорнии, ужасно объявлять об увеличении помощи Украине".На днях министр обороны США Ллойд Остин подтвердил выделение Украине помощи в размере 500 миллионов долларов, которая включает ракеты для противовоздушной обороны, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.Пожары начали охватывать округ Лос-Анджелес в середине этой недели и уже признаны одними из самых разрушительных в истории региона. В районе Алтадена сгорело более десяти тысяч гектаров, и огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. Ситуацию усложняют сильные ветры, которые мешают работе авиации, а в районе Палисейдс пожарные гидранты оказались неработоспособными.По предварительным данным, стихия унесла жизни не менее десяти человек. В Лос-Анджелесе объявлена эвакуация для десятков тысяч жителей, и глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами.
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украина, сша, джо байден
УКРАИНА, США, Джо Байден
15:04 10.01.2025
 
На Западе забили тревогу из-за решения Байдена по Украине

Журналист Христофору раскритиковал Байдена за помощь Киеву на фоне пожаров в США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена в социальных сетях за его решение выделить Украине новый пакет помощи на фоне пожаров в Лос-Анджелесе.
Он написал: "Учитывая то, что происходит в Южной Калифорнии, ужасно объявлять об увеличении помощи Украине".
На днях министр обороны США Ллойд Остин подтвердил выделение Украине помощи в размере 500 миллионов долларов, которая включает ракеты для противовоздушной обороны, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.
Пожары начали охватывать округ Лос-Анджелес в середине этой недели и уже признаны одними из самых разрушительных в истории региона. В районе Алтадена сгорело более десяти тысяч гектаров, и огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. Ситуацию усложняют сильные ветры, которые мешают работе авиации, а в районе Палисейдс пожарные гидранты оказались неработоспособными.
По предварительным данным, стихия унесла жизни не менее десяти человек. В Лос-Анджелесе объявлена эвакуация для десятков тысяч жителей, и глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Фицо рассказал об обсуждениях вариантов транзита газа через Украину
13:43
 
УКРАИНАСШАДжо Байден
 
 
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