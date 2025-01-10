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Встреча Путина и Трампа станет исторической, заявили в Госдуме

Встреча Путина и Трампа станет исторической, заявили в Госдуме - 10.01.2025, ПРАЙМ

Встреча Путина и Трампа станет исторической, заявили в Госдуме

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к концу холодной войны между двумя странами, заявил агентству РИА Новости... | 10.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-10T12:38+0300

2025-01-10T12:38+0300

2025-01-10T12:38+0300

политика

россия

сша

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – ПРАЙМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к концу холодной войны между двумя странами, заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Встреча двух президентов ядерных держав станет исторической и может положить конец развязанной администрацией Байдена холодной войне между нашими странами", — отметил собеседник издания.Шеремет подчеркнул, что такая встреча является историческим событием, особенно учитывая статус обоих государств как ядерных держав. Он также считает, что Владимир Зеленский может препятствовать переговорам между Россией и США. Однако, по мнению парламентария, это может только ухудшить его собственные переговорные позиции и привести к раздражению западных политиков и развалу украинского фронта.

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин