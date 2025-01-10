https://1prime.ru/20250110/zelenskiy-854116903.html
"Концовка ясна". В Раде резко отреагировали на требование Зеленского к США
"Концовка ясна". В Раде резко отреагировали на требование Зеленского к США - 10.01.2025, ПРАЙМ
"Концовка ясна". В Раде резко отреагировали на требование Зеленского к США
Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул требование к США о гарантиях безопасности для продления конфликта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T13:30+0300
2025-01-10T13:30+0300
2025-01-10T13:30+0300
политика
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул требование к США о гарантиях безопасности для продления конфликта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."А еще мне очень понравилось, что Зеленский “еще раз переговорит с Трампом о НАТО”, и еще про то, что “мы можем требовать от США гарантии безопасности”. Либо безумен. Либо — играет очередную роль с целью продлить свою власть и войну еще на чуть-чуть. Пожить, поворовать. Хотя, зачем? Уже ясна концовка", — написал Дубинский.Недавние сообщения газеты Wall Street Journal подтвердили, что избранный президент США Дональд Трамп не поддерживает вступление Украины в НАТО и призывает Европу принять главную ответственность за поддержку Киева.Президент Владимир Путин также выразил опасения о возможном вступлении Украины в НАТО, заявив о рисках, которые это представляет для безопасности России, что стало одной из причин начала спецоперации.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Концовка ясна". В Раде резко отреагировали на требование Зеленского к США
Нардеп Дубинский: Зеленский требованием к США хочет продлить конфликт
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул требование к США о гарантиях безопасности для продления конфликта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"А еще мне очень понравилось, что Зеленский “еще раз переговорит с Трампом о НАТО”, и еще про то, что “мы можем требовать от США гарантии безопасности”. Либо безумен. Либо — играет очередную роль с целью продлить свою власть и войну еще на чуть-чуть. Пожить, поворовать. Хотя, зачем? Уже ясна концовка", — написал Дубинский.
Недавние сообщения газеты Wall Street Journal подтвердили, что избранный президент США Дональд Трамп не поддерживает вступление Украины в НАТО и призывает Европу принять главную ответственность за поддержку Киева.
Президент Владимир Путин также выразил опасения о возможном вступлении Украины в НАТО, заявив о рисках, которые это представляет для безопасности России, что стало одной из причин начала спецоперации.
Зеленский пытается превратить мировую политику в балаган, заявил Медведчук