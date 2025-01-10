Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Концовка ясна". В Раде резко отреагировали на требование Зеленского к США - 10.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250110/zelenskiy-854116903.html
"Концовка ясна". В Раде резко отреагировали на требование Зеленского к США
"Концовка ясна". В Раде резко отреагировали на требование Зеленского к США - 10.01.2025, ПРАЙМ
"Концовка ясна". В Раде резко отреагировали на требование Зеленского к США
Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул требование к США о гарантиях безопасности для продления конфликта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... | 10.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-10T13:30+0300
2025-01-10T13:30+0300
политика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_912ea37816774f8c4eaa7d9f9ac58f61.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул требование к США о гарантиях безопасности для продления конфликта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."А еще мне очень понравилось, что Зеленский “еще раз переговорит с Трампом о НАТО”, и еще про то, что “мы можем требовать от США гарантии безопасности”. Либо безумен. Либо — играет очередную роль с целью продлить свою власть и войну еще на чуть-чуть. Пожить, поворовать. Хотя, зачем? Уже ясна концовка", — написал Дубинский.Недавние сообщения газеты Wall Street Journal подтвердили, что избранный президент США Дональд Трамп не поддерживает вступление Украины в НАТО и призывает Европу принять главную ответственность за поддержку Киева.Президент Владимир Путин также выразил опасения о возможном вступлении Украины в НАТО, заявив о рисках, которые это представляет для безопасности России, что стало одной из причин начала спецоперации.
https://1prime.ru/20250110/zelenskiy-854113114.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_052afe51bc91ce934604b559379b32f5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
13:30 10.01.2025
 
"Концовка ясна". В Раде резко отреагировали на требование Зеленского к США

Нардеп Дубинский: Зеленский требованием к США хочет продлить конфликт

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул требование к США о гарантиях безопасности для продления конфликта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"А еще мне очень понравилось, что Зеленский “еще раз переговорит с Трампом о НАТО”, и еще про то, что “мы можем требовать от США гарантии безопасности”. Либо безумен. Либо — играет очередную роль с целью продлить свою власть и войну еще на чуть-чуть. Пожить, поворовать. Хотя, зачем? Уже ясна концовка", — написал Дубинский.
Недавние сообщения газеты Wall Street Journal подтвердили, что избранный президент США Дональд Трамп не поддерживает вступление Украины в НАТО и призывает Европу принять главную ответственность за поддержку Киева.
Президент Владимир Путин также выразил опасения о возможном вступлении Украины в НАТО, заявив о рисках, которые это представляет для безопасности России, что стало одной из причин начала спецоперации.
Вице-президент США Харрис встретилась с президентом Украины Зеленским - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Зеленский пытается превратить мировую политику в балаган, заявил Медведчук
10:42
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала