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Экспорт китайских электромобилей впервые превысил два миллиона единиц

Экспорт китайских электромобилей впервые превысил два миллиона единиц - 13.01.2025, ПРАЙМ

Экспорт китайских электромобилей впервые превысил два миллиона единиц

Экспорт Китаем электромобилей в 2024 году впервые превысил 2 миллиона единиц, заявил директор департамента статистического анализа главного таможенного... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T07:53+0300

2025-01-13T07:53+0300

2025-01-13T08:26+0300

экономика

китай

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ПЕКИН, 13 янв – ПРАЙМ. Экспорт Китаем электромобилей в 2024 году впервые превысил 2 миллиона единиц, заявил директор департамента статистического анализа главного таможенного управления КНР Люй Далян. "Электрические мотоциклы и велосипеды хорошо продаются на зарубежных рынках, причем стоимость экспорта впервые превысила 40 миллиардов юаней (5,45 миллиарда долларов), а объем экспорта электромобилей впервые превысил 2 миллиона единиц", - сообщил Люй Далян на пресс-конференции. Он добавил, что экспорт Китаем электровозов продолжает расти пять лет подряд. "Экспорт Китаем ветроэнергетических установок в 2024 году вырос на 71,9%, экспорт фотоэлектрической продукции четвертый год подряд превышает 200 миллиардов юаней (27,3 миллиарда долларов), а экспорт литиевых батарей достиг рекордного показателя в 3,91 миллиарда единиц", - также сообщил он.

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китай

кнр

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китай, кнр