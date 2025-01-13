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Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами для школьного обучения - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами для школьного обучения
Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами для школьного обучения - 13.01.2025, ПРАЙМ
Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами для школьного обучения
Департамент образования и науки предупредил жителей Москвы о мошеннической схеме с кодами из SMS от Госуслуг якобы для "продолжения обучения во втором... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T17:53+0300
2025-01-13T17:53+0300
россия
москва
мошенники
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Департамент образования и науки предупредил жителей Москвы о мошеннической схеме с кодами из SMS от Госуслуг якобы для "продолжения обучения во втором полугодии". По данным ведомства, участились случаи мошенничества, когда звонят от лица администрации школы и запрашивают код из SMS от "Госуслуг" для продолжения обучения во втором полугодии. "Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные", — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают никаких кодов.
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россия, москва, мошенники
РОССИЯ, МОСКВА, МОШЕННИКИ
17:53 13.01.2025
 
Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами для школьного обучения

Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами из SMS для школьного обучения

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Департамент образования и науки предупредил жителей Москвы о мошеннической схеме с кодами из SMS от Госуслуг якобы для "продолжения обучения во втором полугодии".
По данным ведомства, участились случаи мошенничества, когда звонят от лица администрации школы и запрашивают код из SMS от "Госуслуг" для продолжения обучения во втором полугодии.
"Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные", — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают никаких кодов.
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РОССИЯМОСКВАМОШЕННИКИ
 
 
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