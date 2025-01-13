https://1prime.ru/20250113/kod-854164921.html

Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами для школьного обучения

Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами для школьного обучения - 13.01.2025, ПРАЙМ

Москвичей предупредили о мошенничестве с кодами для школьного обучения

Департамент образования и науки предупредил жителей Москвы о мошеннической схеме с кодами из SMS от Госуслуг якобы для "продолжения обучения во втором... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T17:53+0300

2025-01-13T17:53+0300

2025-01-13T17:53+0300

россия

москва

мошенники

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Департамент образования и науки предупредил жителей Москвы о мошеннической схеме с кодами из SMS от Госуслуг якобы для "продолжения обучения во втором полугодии". По данным ведомства, участились случаи мошенничества, когда звонят от лица администрации школы и запрашивают код из SMS от "Госуслуг" для продолжения обучения во втором полугодии. "Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные", — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают никаких кодов.

https://1prime.ru/20250113/moshenniki-854164391.html

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россия, москва, мошенники