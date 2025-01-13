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Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торговой недели - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торговой недели
Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торговой недели - 13.01.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торговой недели
Курс рубля в первые часы торгов понедельника снижается против юаня: курс держится около 13,8 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. | 13.01.2025, ПРАЙМ
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2025-01-13T14:13+0300
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов понедельника снижается против юаня: курс держится около 13,8 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.02 мск растет на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 13,82 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 44 миллиарда рублей. "Рублевые быки" пока не решаются в очередной раз тестировать поддержку 13,5 рубля за юань, говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Скорее всего, попытки проверить эту преграду на прочность будут продолжены. Рубль в ближайшие дни будет продолжать выглядеть сильно из-за необходимости экспортеров продать накопленную за новогодние праздники валютную выручку", - рассчитывает он. Однако последние санкции США могут не позволить сформироваться навесу предложения валюты, достаточному для укрепления рубля в рамках налогового периода января, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Это может привести в ближайшие дни к возврату биржевого курса юаня к верхней границе диапазона 13,4-14,1 рубля, заключает он.
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биржевые торги, мосбиржа, юань, курсы валют
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань, курсы валют
14:13 13.01.2025
 
Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торговой недели

Курс юаня на Мосбирже снизился в начале торговой недели до 13,82 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов понедельника снижается против юаня: курс держится около 13,8 рубля за юань, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.02 мск растет на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 13,82 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 44 миллиарда рублей.
"Рублевые быки" пока не решаются в очередной раз тестировать поддержку 13,5 рубля за юань, говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Скорее всего, попытки проверить эту преграду на прочность будут продолжены. Рубль в ближайшие дни будет продолжать выглядеть сильно из-за необходимости экспортеров продать накопленную за новогодние праздники валютную выручку", - рассчитывает он.
Однако последние санкции США могут не позволить сформироваться навесу предложения валюты, достаточному для укрепления рубля в рамках налогового периода января, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Это может привести в ближайшие дни к возврату биржевого курса юаня к верхней границе диапазона 13,4-14,1 рубля, заключает он.
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