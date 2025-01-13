https://1prime.ru/20250113/rubl-854156291.html

Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торговой недели

Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торговой недели - 13.01.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торговой недели

Курс рубля в первые часы торгов понедельника снижается против юаня: курс держится около 13,8 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T14:13+0300

2025-01-13T14:13+0300

2025-01-13T14:13+0300

китайский юань

биржевые торги

мосбиржа

юань

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/83407/36/834073634_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_16ea0dea8179c02b3824c67f79965186.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов понедельника снижается против юаня: курс держится около 13,8 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.02 мск растет на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 13,82 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 44 миллиарда рублей. "Рублевые быки" пока не решаются в очередной раз тестировать поддержку 13,5 рубля за юань, говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Скорее всего, попытки проверить эту преграду на прочность будут продолжены. Рубль в ближайшие дни будет продолжать выглядеть сильно из-за необходимости экспортеров продать накопленную за новогодние праздники валютную выручку", - рассчитывает он. Однако последние санкции США могут не позволить сформироваться навесу предложения валюты, достаточному для укрепления рубля в рамках налогового периода января, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Это может привести в ближайшие дни к возврату биржевого курса юаня к верхней границе диапазона 13,4-14,1 рубля, заключает он.

https://1prime.ru/20241230/swift-853956962.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, мосбиржа, юань, курсы валют