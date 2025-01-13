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На рынках пока тихо и спокойно

На рынках пока тихо и спокойно - 13.01.2025, ПРАЙМ

На рынках пока тихо и спокойно

В пятницу, 10 января, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,58%, до 103,25 руб., евро/рубль — на 0,10%, до 105,80... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T09:04+0300

2025-01-13T09:04+0300

2025-01-13T09:04+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В пятницу, 10 января, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,58%, до 103,25 руб., евро/рубль — на 0,10%, до 105,80 руб., юань/рубль — на 1,03%, до 13,72 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 11 января: доллар — 101,9146 рублей, евро — 105,0464 рублей. Начало года на валютном рынке характеризуется относительным спокойствием. Пара доллар/рубль сохраняет движение в боковом тренде. В пятницу Штаты ввели новые санкции против крупных российских нефтяных компаний, включая "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Эти ограничения, вкупе с возможным усилением контроля над "теневым флотом", который используется для обхода ценового потолка в $60 за баррель, могут привести к временному сокращению предложения на мировом рынке нефти. На этой новости баррель Brent подорожал на 3,69%, до $79,76. Дополнительную неопределенность вносит политика США при Дональде Трампе, особенно в отношении возможного введения пошлин на канадскую нефть и выдачи разрешений на разработку новых месторождений. В понедельник, 13 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $81,03, что является позитивным фактором для рубля. Но введенные санкции окажут влияние на предложение нефти на рынке, что сократит поступление валютной выручки и налогов в бюджет. На фоне сохраняющихся геополитических рисков рубль по-прежнему останется под давлением в I квартале 2025 года. На предстоящую неделю с 13 по 17 января 2025 года ожидается сохранение волатильности в расширенных торговых диапазонах: для доллара США — 99-105,50 рублей, евро — 103,50-110 рублей, юаня — 13,30-14,40 рублей. Основными факторами влияния останутся геополитическая обстановка, динамика нефтяных цен, новые санкционные меры со стороны администрации США в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января. Российский фондовый рынок проигнорировал новые санкции. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,86%, до 2824,59 п., индекс РТС — на 2,23%, до 873,09 п. Видимо инвесторы рассчитывают на успешные мирные переговоры и частичную отмену санкций Трампом после 20 января. Трамп заявил, что идет подготовка его встречи с Владимиром Путиным. Фокус внимания инвесторов сейчас направлен на встречу и инфляцию в России. Посмотрим, где сегодня закроется рынок. Если покупатели смогут удержать уровень 2795 п. В течение 2-3 дней, то сильной просадки по индексу не будет. На прошедшей неделе криптовалютный рынок продемонстрировал значительную волатильность и нисходящую динамику. Биткоин торговался в диапазоне $91203-$102753, завершив неделю снижением на 4,08%, до $94350. Эфириум показал более существенное падение на 10,14%, до $3267. Согласно рыночному анализу, ситуация остается неустойчивой с преобладанием медвежьих настроений. Для перехода к росту цене биткоина нужно сначала пробить уровень $97500. В противном случае есть вероятность снижения до $90500 в ближайшие две недели. Поддержкой выступает отметка $93000 – ее удержание может дать сигнал к развороту наверх. Для уверенного восстановления "бычьего" тренда необходимо преодоление психологически важного уровня $100000. Период до 25 января является критическим. После этой даты сезонные факторы начнут работать на повышение, что может ускорить восстановление цены. Особенно благоприятным для роста и возможного обновления исторических максимумов считается период с конца января до середины февраля. Если активность покупателей не возрастет после новогодних праздников, коррекция может затянуться до конца марта с возможным падением до $82000. Такое развитие событий особенно опасно для неопытных инвесторов, недавно вошедших в рынок с расчетом на быстрый рост.

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2025

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков