На рынках пока тихо и спокойно

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В пятницу, 10 января, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,58%, до 103,25 руб., евро/рубль — на 0,10%, до 105,80 руб., юань/рубль — на 1,03%, до 13,72 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 11 января: доллар — 101,9146 рублей, евро — 105,0464 рублей. Начало года на валютном рынке характеризуется относительным спокойствием. Пара доллар/рубль сохраняет движение в боковом тренде. В пятницу Штаты ввели новые санкции против крупных российских нефтяных компаний, включая "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Эти ограничения, вкупе с возможным усилением контроля над "теневым флотом", который используется для обхода ценового потолка в $60 за баррель, могут привести к временному сокращению предложения на мировом рынке нефти. На этой новости баррель Brent подорожал на 3,69%, до $79,76. Дополнительную неопределенность вносит политика США при Дональде Трампе, особенно в отношении возможного введения пошлин на канадскую нефть и выдачи разрешений на разработку новых месторождений. В понедельник, 13 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $81,03, что является позитивным фактором для рубля. Но введенные санкции окажут влияние на предложение нефти на рынке, что сократит поступление валютной выручки и налогов в бюджет. На фоне сохраняющихся геополитических рисков рубль по-прежнему останется под давлением в I квартале 2025 года. На предстоящую неделю с 13 по 17 января 2025 года ожидается сохранение волатильности в расширенных торговых диапазонах: для доллара США — 99-105,50 рублей, евро — 103,50-110 рублей, юаня — 13,30-14,40 рублей. Основными факторами влияния останутся геополитическая обстановка, динамика нефтяных цен, новые санкционные меры со стороны администрации США в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января. Российский фондовый рынок проигнорировал новые санкции. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,86%, до 2824,59 п., индекс РТС — на 2,23%, до 873,09 п. Видимо инвесторы рассчитывают на успешные мирные переговоры и частичную отмену санкций Трампом после 20 января. Трамп заявил, что идет подготовка его встречи с Владимиром Путиным. Фокус внимания инвесторов сейчас направлен на встречу и инфляцию в России. Посмотрим, где сегодня закроется рынок. Если покупатели смогут удержать уровень 2795 п. В течение 2-3 дней, то сильной просадки по индексу не будет. На прошедшей неделе криптовалютный рынок продемонстрировал значительную волатильность и нисходящую динамику. Биткоин торговался в диапазоне $91203-$102753, завершив неделю снижением на 4,08%, до $94350. Эфириум показал более существенное падение на 10,14%, до $3267. Согласно рыночному анализу, ситуация остается неустойчивой с преобладанием медвежьих настроений. Для перехода к росту цене биткоина нужно сначала пробить уровень $97500. В противном случае есть вероятность снижения до $90500 в ближайшие две недели. Поддержкой выступает отметка $93000 – ее удержание может дать сигнал к развороту наверх. Для уверенного восстановления "бычьего" тренда необходимо преодоление психологически важного уровня $100000. Период до 25 января является критическим. После этой даты сезонные факторы начнут работать на повышение, что может ускорить восстановление цены. Особенно благоприятным для роста и возможного обновления исторических максимумов считается период с конца января до середины февраля. Если активность покупателей не возрастет после новогодних праздников, коррекция может затянуться до конца марта с возможным падением до $82000. Такое развитие событий особенно опасно для неопытных инвесторов, недавно вошедших в рынок с расчетом на быстрый рост.
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В пятницу, 10 января, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,58%, до 103,25 руб., евро/рубль — на 0,10%, до 105,80 руб., юань/рубль — на 1,03%, до 13,72 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 11 января: доллар — 101,9146 рублей, евро — 105,0464 рублей.
Начало года на валютном рынке характеризуется относительным спокойствием. Пара доллар/рубль сохраняет движение в боковом тренде.
В пятницу Штаты ввели новые санкции против крупных российских нефтяных компаний, включая "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Эти ограничения, вкупе с возможным усилением контроля над "теневым флотом", который используется для обхода ценового потолка в $60 за баррель, могут привести к временному сокращению предложения на мировом рынке нефти. На этой новости баррель Brent подорожал на 3,69%, до $79,76.
Дополнительную неопределенность вносит политика США при Дональде Трампе, особенно в отношении возможного введения пошлин на канадскую нефть и выдачи разрешений на разработку новых месторождений.
В понедельник, 13 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $81,03, что является позитивным фактором для рубля. Но введенные санкции окажут влияние на предложение нефти на рынке, что сократит поступление валютной выручки и налогов в бюджет. На фоне сохраняющихся геополитических рисков рубль по-прежнему останется под давлением в I квартале 2025 года.
На предстоящую неделю с 13 по 17 января 2025 года ожидается сохранение волатильности в расширенных торговых диапазонах: для доллара США — 99-105,50 рублей, евро — 103,50-110 рублей, юаня — 13,30-14,40 рублей. Основными факторами влияния останутся геополитическая обстановка, динамика нефтяных цен, новые санкционные меры со стороны администрации США в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января.
Российский фондовый рынок проигнорировал новые санкции. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,86%, до 2824,59 п., индекс РТС — на 2,23%, до 873,09 п. Видимо инвесторы рассчитывают на успешные мирные переговоры и частичную отмену санкций Трампом после 20 января. Трамп заявил, что идет подготовка его встречи с Владимиром Путиным. Фокус внимания инвесторов сейчас направлен на встречу и инфляцию в России. Посмотрим, где сегодня закроется рынок. Если покупатели смогут удержать уровень 2795 п. В течение 2-3 дней, то сильной просадки по индексу не будет.
На прошедшей неделе криптовалютный рынок продемонстрировал значительную волатильность и нисходящую динамику. Биткоин торговался в диапазоне $91203-$102753, завершив неделю снижением на 4,08%, до $94350. Эфириум показал более существенное падение на 10,14%, до $3267.
Согласно рыночному анализу, ситуация остается неустойчивой с преобладанием медвежьих настроений. Для перехода к росту цене биткоина нужно сначала пробить уровень $97500. В противном случае есть вероятность снижения до $90500 в ближайшие две недели.
Поддержкой выступает отметка $93000 – ее удержание может дать сигнал к развороту наверх. Для уверенного восстановления "бычьего" тренда необходимо преодоление психологически важного уровня $100000.
Период до 25 января является критическим. После этой даты сезонные факторы начнут работать на повышение, что может ускорить восстановление цены. Особенно благоприятным для роста и возможного обновления исторических максимумов считается период с конца января до середины февраля.
Если активность покупателей не возрастет после новогодних праздников, коррекция может затянуться до конца марта с возможным падением до $82000. Такое развитие событий особенно опасно для неопытных инвесторов, недавно вошедших в рынок с расчетом на быстрый рост.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.