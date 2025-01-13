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"Сбер" выявил рост числа мошеннических компаний для получения кредитов

"Сбер" выявил рост числа мошеннических компаний для получения кредитов - 13.01.2025, ПРАЙМ

"Сбер" выявил рост числа мошеннических компаний для получения кредитов

Сбербанк в 2024 году зафиксировал двукратное увеличение числа компаний, которые были приобретены мошенниками и зарегистрированы на подставных лиц с целью... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T09:43+0300

2025-01-13T09:43+0300

2025-01-13T09:43+0300

мошенничество

россия

сбербанк

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Сбербанк в 2024 году зафиксировал двукратное увеличение числа компаний, которые были приобретены мошенниками и зарегистрированы на подставных лиц с целью получения кредитов в банке, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "В 2024 году зафиксировано двукратное увеличение числа компаний, которые были приобретены мошенниками и зарегистрированы на подставных лиц с целью их дальнейшего использования для получения кредитов в банке", - рассказал он. Кузнецов также отметил, что в 2024 году фиксируется также двукратный рост кредитных мошеннических схем с участием "чёрных брокеров", которые путём подлога документов, фиктивного поручительства или другими способами помогают заёмщикам с неблагоприятной кредитной историей получить заёмные средства в банке за денежное вознаграждение. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20250109/moshenniki-854096713.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк