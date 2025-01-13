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"Сбер" выявил рост числа мошеннических компаний для получения кредитов
"Сбер" выявил рост числа мошеннических компаний для получения кредитов - 13.01.2025, ПРАЙМ
"Сбер" выявил рост числа мошеннических компаний для получения кредитов
Сбербанк в 2024 году зафиксировал двукратное увеличение числа компаний, которые были приобретены мошенниками и зарегистрированы на подставных лиц с целью... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T09:43+0300
2025-01-13T09:43+0300
2025-01-13T09:43+0300
мошенничество
россия
сбербанк
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Сбербанк в 2024 году зафиксировал двукратное увеличение числа компаний, которые были приобретены мошенниками и зарегистрированы на подставных лиц с целью получения кредитов в банке, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "В 2024 году зафиксировано двукратное увеличение числа компаний, которые были приобретены мошенниками и зарегистрированы на подставных лиц с целью их дальнейшего использования для получения кредитов в банке", - рассказал он. Кузнецов также отметил, что в 2024 году фиксируется также двукратный рост кредитных мошеннических схем с участием "чёрных брокеров", которые путём подлога документов, фиктивного поручительства или другими способами помогают заёмщикам с неблагоприятной кредитной историей получить заёмные средства в банке за денежное вознаграждение. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, сбербанк
Мошенничество, РОССИЯ, Сбербанк
"Сбер" выявил рост числа мошеннических компаний для получения кредитов
"Сбер" выявил удвоение числа мошеннических компаний для получения кредитов
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Сбербанк в 2024 году зафиксировал двукратное увеличение числа компаний, которые были приобретены мошенниками и зарегистрированы на подставных лиц с целью получения кредитов в банке, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"В 2024 году зафиксировано двукратное увеличение числа компаний, которые были приобретены мошенниками и зарегистрированы на подставных лиц с целью их дальнейшего использования для получения кредитов в банке", - рассказал он.
Кузнецов также отметил, что в 2024 году фиксируется также двукратный рост кредитных мошеннических схем с участием "чёрных брокеров", которые путём подлога документов, фиктивного поручительства или другими способами помогают заёмщикам с неблагоприятной кредитной историей получить заёмные средства в банке за денежное вознаграждение.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
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Россиянам рассказали, как мошенники могут взломать "Госуслуги"