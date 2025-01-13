https://1prime.ru/20250113/ukraina-854156410.html

ЕС выделит еще 140 миллионов евро на гумпомощь Украине

ЕС выделит еще 140 миллионов евро на гумпомощь Украине - 13.01.2025, ПРАЙМ

ЕС выделит еще 140 миллионов евро на гумпомощь Украине

Евросоюз выделит пакет в 140 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, говорится в заявлении Еврокомиссии. | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T14:14+0300

2025-01-13T14:14+0300

2025-01-13T14:14+0300

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – ПРАЙМ. Евросоюз выделит пакет в 140 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, говорится в заявлении Еврокомиссии. "Финансирование будет направлено на экстренную помощь, включая продовольствие, жилье, питьевую воду, здравоохранение и защиту от холодов. Основными приоритетами являются поддержка уязвимых слоев населения в сильно пострадавших регионах Украины", - указывается в документе. Еще восемь миллионов евро выделят Молдавии на расходы по приему украинских беженцев. Сообщается, что общий объем гуманитарной помощи Еврокомиссии Украине составляет уже более одного миллиарда евро.

https://1prime.ru/20250113/ukraina-854155447.html

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