https://1prime.ru/20250113/ukraina-854160035.html

Прямо сейчас не получится. Трамп быстро не решит украинский вопрос

Прямо сейчас не получится. Трамп быстро не решит украинский вопрос - 13.01.2025, ПРАЙМ

Прямо сейчас не получится. Трамп быстро не решит украинский вопрос

Украина теряет позиции на фронте перед российскими войсками, которые продолжают продвигаться в Донбассе, тогда как Украина испытывает нехватку опытных солдат и... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T15:52+0300

2025-01-13T15:52+0300

2025-01-13T15:52+0300

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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Украина теряет позиции на фронте перед российскими войсками, которые продолжают продвигаться в Донбассе, тогда как Украина испытывает нехватку опытных солдат и военной помощи, пишет CNN.Как указывается в материале, Москва стремится к полной победе, а не к ничьей, и на этом фоне переговоры о прекращении конфликта кажутся маловероятными.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкраина заявляет, что стремится к справедливому миру, но не готова к возвращению занятых Россией территорий.США и союзники, в том числе Германия, продолжают оказывать военную помощь Украине. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о необходимости поддержки Киева.Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает идею прекращения огня, но неясно, как это согласуется с целями Кремля, отмечается в статье.Владимир Зеленский стремится к прочному миру, но не раскрывает конкретных условий. Москва, со своей стороны, требует уступок от Украины, включая отказ от вступления в НАТО.Сейчас обе стороны делают ставку на продолжение военных действий. Белый дом и эксперты не видят готовности к переговорам.Россия заняла около 18% территории Украины, включая Крым и районы Донбасса. Российские войска взяли около 400 квадратных километров в декабре, их численность значительно превосходит противника. Сейчас российские подразделения находятся в 5 километрах от центра Покровска и взяли под контроль Курахово и часть ТорецкаРоссийские войска ведут атаки с нескольких направлений, что затрудняет концентрацию огня ВСУ. Ключевым фактором остается человеческий ресурс, которого у России больше. Таким образом, российская "модель простого истощения" остается неизменной, говорится в статье.Со своей стороны, Киев стремится отстоять удерживаемые территории. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о приоритетах стабилизации линии фронта и укрепления обороноспособности.За последние три года члены Контактной группы выделили Украине помощи на сумму более 126 миллиардов долларов. США и Германия пообещали предоставить дополнительные транши, включая дроны и системы ПВО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, украина, россия, дональд трамп