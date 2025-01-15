Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле предупредили о последствиях санкций против алюминия из России - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250115/alyuminiy-854212268.html
В Кремле предупредили о последствиях санкций против алюминия из России
В Кремле предупредили о последствиях санкций против алюминия из России - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле предупредили о последствиях санкций против алюминия из России
Возможное установление ограничительных мер на импорт алюминия из России в ЕС может повлечь дестабилизацию мирового рынка, заявил журналистам пресс-секретарь... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:44+0300
2025-01-15T12:50+0300
экономика
дмитрий песков
алюминий
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/37/771023778_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_9a8b70b8424afcd36e0e214a18601048.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Возможное установление ограничительных мер на импорт алюминия из России в ЕС может повлечь дестабилизацию мирового рынка, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Да, мы видели эти новости. Вполне можно предположить, что подобные обсуждения идут. Конечно же, рынок в этом сегменте тоже достаточно хрупкий", - отметил представитель Кремля.Агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов передало, что Европейская комиссия хочет предложить внести в 16-й пакет санкций запрет на импорт первичного алюминия из России.
https://1prime.ru/20250114/es-854198059.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/37/771023778_0:1:1500:1126_1920x0_80_0_0_0705319e30961c3a5bbb775bd81381d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, алюминий, россия
Экономика, Дмитрий Песков, алюминий, РОССИЯ
12:44 15.01.2025 (обновлено: 12:50 15.01.2025)
 
В Кремле предупредили о последствиях санкций против алюминия из России

Песков: ограничения на алюминий из России могут привести к дестабилизации мирового рынка

© fotolia.com / md3dАлюминий
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© fotolia.com / md3d
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Возможное установление ограничительных мер на импорт алюминия из России в ЕС может повлечь дестабилизацию мирового рынка, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Да, мы видели эти новости. Вполне можно предположить, что подобные обсуждения идут. Конечно же, рынок в этом сегменте тоже достаточно хрупкий", - отметил представитель Кремля.
Агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов передало, что Европейская комиссия хочет предложить внести в 16-й пакет санкций запрет на импорт первичного алюминия из России.
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
СМИ узнали о планах ЕС запретить импорт первичного алюминия из России
Вчера, 20:04
 
ЭкономикаДмитрий ПесковалюминийРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала