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В Кремле предупредили о последствиях санкций против алюминия из России
В Кремле предупредили о последствиях санкций против алюминия из России - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле предупредили о последствиях санкций против алюминия из России
Возможное установление ограничительных мер на импорт алюминия из России в ЕС может повлечь дестабилизацию мирового рынка, заявил журналистам пресс-секретарь... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:44+0300
2025-01-15T12:44+0300
2025-01-15T12:50+0300
экономика
дмитрий песков
алюминий
россия
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Возможное установление ограничительных мер на импорт алюминия из России в ЕС может повлечь дестабилизацию мирового рынка, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Да, мы видели эти новости. Вполне можно предположить, что подобные обсуждения идут. Конечно же, рынок в этом сегменте тоже достаточно хрупкий", - отметил представитель Кремля.Агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов передало, что Европейская комиссия хочет предложить внести в 16-й пакет санкций запрет на импорт первичного алюминия из России.
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дмитрий песков, алюминий, россия
Экономика, Дмитрий Песков, алюминий, РОССИЯ
В Кремле предупредили о последствиях санкций против алюминия из России
Песков: ограничения на алюминий из России могут привести к дестабилизации мирового рынка
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Возможное установление ограничительных мер на импорт алюминия из России в ЕС может повлечь дестабилизацию мирового рынка, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Да, мы видели эти новости. Вполне можно предположить, что подобные обсуждения идут. Конечно же, рынок в этом сегменте тоже достаточно хрупкий", - отметил представитель Кремля.
Агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов передало, что Европейская комиссия хочет предложить внести в 16-й пакет санкций запрет на импорт первичного алюминия из России.
СМИ узнали о планах ЕС запретить импорт первичного алюминия из России