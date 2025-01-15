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В Кремле предупредили о последствиях санкций против алюминия из России

В Кремле предупредили о последствиях санкций против алюминия из России - 15.01.2025, ПРАЙМ

В Кремле предупредили о последствиях санкций против алюминия из России

Возможное установление ограничительных мер на импорт алюминия из России в ЕС может повлечь дестабилизацию мирового рынка, заявил журналистам пресс-секретарь... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T12:44+0300

2025-01-15T12:44+0300

2025-01-15T12:50+0300

экономика

дмитрий песков

алюминий

россия

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Возможное установление ограничительных мер на импорт алюминия из России в ЕС может повлечь дестабилизацию мирового рынка, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Да, мы видели эти новости. Вполне можно предположить, что подобные обсуждения идут. Конечно же, рынок в этом сегменте тоже достаточно хрупкий", - отметил представитель Кремля.Агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов передало, что Европейская комиссия хочет предложить внести в 16-й пакет санкций запрет на импорт первичного алюминия из России.

https://1prime.ru/20250114/es-854198059.html

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дмитрий песков, алюминий, россия