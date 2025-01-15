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"АвтоВАЗ" изучит запуск отдельного бренда для коммерческих авто - 15.01.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" изучит запуск отдельного бренда для коммерческих авто
"АвтоВАЗ" изучит запуск отдельного бренда для коммерческих авто - 15.01.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" изучит запуск отдельного бренда для коммерческих авто
"АвтоВАЗ" рассматривает запуск отдельного бренда для коммерческих автомобилей, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:20+0300
2025-01-15T16:20+0300
россия
автоваз
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассматривает запуск отдельного бренда для коммерческих автомобилей, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов. "Мы видим успешный пример китайского рынка, где царит многообразие брендов. Мы следуем этим трендам и прорабатываем вопрос запуска еще одного отдельного бренда, который будет характеризовать в том числе линейку наших коммерческих автомобилей", - сказал президент "АвтоВАЗа". Он отметил, что развитие не только продуктовой, но и брендовой линейки "АвтоВАЗа" является одним из направлений маркетинга компании. Продажи коммерческих автомобилей Lada в 2024 году составили 11 925 штук, тем самым компания заняла 95% сегмента компактных коммерческих авто в РФ, следует из презентации компании.
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россия, автоваз
РОССИЯ, АвтоВАЗ
16:20 15.01.2025
 
"АвтоВАЗ" изучит запуск отдельного бренда для коммерческих авто

Соколов: "АвтоВАЗ" рассматривает запуск отдельного бренда для коммерческих авто

© Пресс-служба губернатора Самарской области | Перейти в медиабанк"АвтоВАЗ" начал производство новой Lada Niva Travel
АвтоВАЗ начал производство новой Lada Niva Travel
© Пресс-служба губернатора Самарской области
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассматривает запуск отдельного бренда для коммерческих автомобилей, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов.
"Мы видим успешный пример китайского рынка, где царит многообразие брендов. Мы следуем этим трендам и прорабатываем вопрос запуска еще одного отдельного бренда, который будет характеризовать в том числе линейку наших коммерческих автомобилей", - сказал президент "АвтоВАЗа".
Он отметил, что развитие не только продуктовой, но и брендовой линейки "АвтоВАЗа" является одним из направлений маркетинга компании.
Продажи коммерческих автомобилей Lada в 2024 году составили 11 925 штук, тем самым компания заняла 95% сегмента компактных коммерческих авто в РФ, следует из презентации компании.
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