https://1prime.ru/20250115/avtovaz-854221140.html
"АвтоВАЗ" изучит запуск отдельного бренда для коммерческих авто
"АвтоВАЗ" изучит запуск отдельного бренда для коммерческих авто - 15.01.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" изучит запуск отдельного бренда для коммерческих авто
"АвтоВАЗ" рассматривает запуск отдельного бренда для коммерческих автомобилей, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:20+0300
2025-01-15T16:20+0300
2025-01-15T16:20+0300
россия
автоваз
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/55/833985546_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_fb069b28ca41b8fb7a311a37a4efb13f.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассматривает запуск отдельного бренда для коммерческих автомобилей, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов. "Мы видим успешный пример китайского рынка, где царит многообразие брендов. Мы следуем этим трендам и прорабатываем вопрос запуска еще одного отдельного бренда, который будет характеризовать в том числе линейку наших коммерческих автомобилей", - сказал президент "АвтоВАЗа". Он отметил, что развитие не только продуктовой, но и брендовой линейки "АвтоВАЗа" является одним из направлений маркетинга компании. Продажи коммерческих автомобилей Lada в 2024 году составили 11 925 штук, тем самым компания заняла 95% сегмента компактных коммерческих авто в РФ, следует из презентации компании.
https://1prime.ru/20250114/avtovaz-854176162.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/55/833985546_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b41cfcfc2a0bda1771813e8b4eebb9f5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, автоваз
"АвтоВАЗ" изучит запуск отдельного бренда для коммерческих авто
Соколов: "АвтоВАЗ" рассматривает запуск отдельного бренда для коммерческих авто
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассматривает запуск отдельного бренда для коммерческих автомобилей, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов.
"Мы видим успешный пример китайского рынка, где царит многообразие брендов. Мы следуем этим трендам и прорабатываем вопрос запуска еще одного отдельного бренда, который будет характеризовать в том числе линейку наших коммерческих автомобилей", - сказал президент "АвтоВАЗа".
Он отметил, что развитие не только продуктовой, но и брендовой линейки "АвтоВАЗа" является одним из направлений маркетинга компании.
Продажи коммерческих автомобилей Lada в 2024 году составили 11 925 штук, тем самым компания заняла 95% сегмента компактных коммерческих авто в РФ, следует из презентации компании.
"АвтоВАЗ" повысил цены на две модели Lada