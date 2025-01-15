https://1prime.ru/20250115/avtovaz-854221140.html

"АвтоВАЗ" изучит запуск отдельного бренда для коммерческих авто

"АвтоВАЗ" изучит запуск отдельного бренда для коммерческих авто - 15.01.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" изучит запуск отдельного бренда для коммерческих авто

"АвтоВАЗ" рассматривает запуск отдельного бренда для коммерческих автомобилей, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T16:20+0300

2025-01-15T16:20+0300

2025-01-15T16:20+0300

россия

автоваз

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассматривает запуск отдельного бренда для коммерческих автомобилей, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов. "Мы видим успешный пример китайского рынка, где царит многообразие брендов. Мы следуем этим трендам и прорабатываем вопрос запуска еще одного отдельного бренда, который будет характеризовать в том числе линейку наших коммерческих автомобилей", - сказал президент "АвтоВАЗа". Он отметил, что развитие не только продуктовой, но и брендовой линейки "АвтоВАЗа" является одним из направлений маркетинга компании. Продажи коммерческих автомобилей Lada в 2024 году составили 11 925 штук, тем самым компания заняла 95% сегмента компактных коммерческих авто в РФ, следует из презентации компании.

https://1prime.ru/20250114/avtovaz-854176162.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, автоваз