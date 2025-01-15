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Биржевые цены на бензин в России вернулись к росту

Биржевые цены на бензин в России вернулись к росту - 15.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на бензин в России вернулись к росту

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вернулась к росту после снижения в течение четырех торговых сессий... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T14:07+0300

2025-01-15T14:07+0300

2025-01-15T14:07+0300

энергетика

россия

бензин

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вернулась к росту после снижения в течение четырех торговых сессий подряд, с начала торгов нового года, свидетельствуют данные биржи. Марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам среды подорожала на 0,71%, до 50 441 рубля за тонну, Аи-95 - на 0,23%, до 51 944 рублей. Кроме того, за торговый день подорожали все сорта дизельного топлива, кроме зимнего. Цена на летнее дизтопливо выросла на 0,35%, до 52 488 рублей за тонну, межсезонного - на 0,86%, до 54 234 рублей. При этом тонна зимнего дизтоплива подешевела на 0,12%, до 60 750 рублей. Мазут незначительно снизился в цене - на 0,01%, до 30 475 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина опустилась на 1% - до 83 029 рублей за тонну. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) подскочила на 3,33% - до 19 636 рублей за тонну. Нефтяники в ушедшем году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок по сравнению с прошлым годом, бензина - на 2%, сообщали РИА Новости в Минэнерго. А в конце декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина, и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.

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россия, бензин, цены