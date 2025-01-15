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Менее послушный мир. Трампу будет нелегко обыграть БРИКС

Менее послушный мир. Трампу будет нелегко обыграть БРИКС - 15.01.2025, ПРАЙМ

Менее послушный мир. Трампу будет нелегко обыграть БРИКС

Новый президент США Дональд Трамп надеется обыграть БРИКС, но его противники имеют больше козырей на фоне того, что Глобальный Юг вышел победителем из изменений | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T14:14+0300

2025-01-15T14:14+0300

2025-01-15T14:14+0300

экономика

брикс

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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Новый президент США Дональд Трамп надеется обыграть БРИКС, но его противники имеют больше козырей на фоне того, что Глобальный Юг вышел победителем из изменений в расстановке мировых сил, пишет американское издание Foreign Affairs.Как отмечается в публикации, Трамп обещает увеличить пошлины и начать массовую депортацию мигрантов. Это может привести к инфляции и росту процентных ставок.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТрамп хочет взять в прицел Китай, а в таких условиях Пекину будет сложнее играть роль альтернативного рынка и быть источником инвестиций для большей части мира.При этом Трамп не проявляет интереса к незападному миру, его возвращение в Белый дом может помочь странам Глобального Юга отстаивать свои интересы. Враждебное отношение Трампа к международным нормам может заставить страны Глобального Юга сотрудничать.Глобальный Юг разнообразен — он включает страны с разным уровнем благосостояния и влияния. Не все страны действуют в одном и том же направлении, например, Индонезия и Аргентина. Индия поддерживает равновесие между солидарностью и желанием стать крупным военным игроком.В середине ХХ века Глобальный Юг боролся за суверенитет и экономическую справедливость. В 1960-е годы эти страны добились компромисса с сверхдержавами по нераспространению ядерного оружия.В конце 1970-х и начале 1980-х США настаивали на внутренних реформах, добиваясь соответствия либеральному порядку под руководством США. Программы структурной перестройки МВФ и Всемирного банка требовали финансового дерегулирования и мер жесткой экономии. Но глобализация развивалась неожиданно. Она давала новообретенное богатство многим бывшим колониям, она вывела Китай на позиции восходящей державы.Экс-президент США Билл Клинтон апеллировал к идее взаимосвязанного мира, он нарушал нормы, но упор на "основанный на правилах порядок" позволил странам Глобального Юга использовать международные институты.При этом ВТО стала платформой для обсуждения и заключения сделок между развивающимися странами и более сильными экономиками. Всемирная конференция по положению женщин в Пекине в 1995 году усилила международную поддержку гендерного равенства. Киотский протокол предоставил развивающимся странам механизм для получения финансовой и технической поддержки в природоохранной политике. Всемирный банк провел реформы и стал уделять приоритетное внимание программам по снижению бедности и устойчивому развитию.После терактов 11 сентября США начали применять силу в Афганистане, Ираке и других странах, что привело к гибели миллионов людей. США пытали задержанных из развивающихся стран и подвергали мусульман и их религию притеснениям, обусловленным расизмом. Экс-президент США Барак Обама превратил Йемен в испытательный полигон, что привело к хаосу в этой стране.Финансовый кризис 2008 года продемонстрировал прогнившие основы либерального международного порядка.В это время выросла роль G-20, которая стала главным форумом глобального экономического управления, расширив представительство развивающихся экономик.В первое свое президентство Трамп игнорировал международные организации, что ослабило влияние Глобального Юга.Китай уже стал крупным финансистом и спонсором для развивающихся стран, меняя кредиты на энергоресурсы и сырье. Он усиливает свое влияние, что вызывает опасения в неоколониализме.Нынешние предвыборные обещания Трампа свидетельствуют о попытке утвердить американскую гегемонию. Глобальный Юг видит в этом расчетливую стратегию ревизионизма, и его лидеры ищут способы защитить свои страны от последствий политики Трампа.Также развивающиеся страны экспериментируют с альтернативными валютами и торговыми механизмами для сохранения международных товарных потоков. Трамп же пригрозил ввести пошлины против стран БРИКС за использование альтернативной валюты. Это может нанести ущерб репутации США и углубить раскол между Глобальным Севером и Югом.Также остро встает проблема ближневосточного конфликта, где Глобальный Юг видит двойные стандарты Запада в отношении Палестины и Украины. ЮАР подала иск в Международный суд против Израиля. Ситуация вокруг этого противостояния усиливает скептицизм к беспристрастности международного порядка.Что касается действий Трампа в сфере климата, то его подход поддерживает отрасли с высоким потреблением углерода. Это лишает власти сторонников зеленого перехода и ускоряет изменения климата, а также угрожает мировой продовольственной безопасности.Во внешней политике понижение напряженности с Россией может ускорить дрейф к многополярному миру. Это будет означать также признание права Москвы на региональную гегемонию.В статье отмечается, что развивающиеся страны будут использовать Китай и Россию для получения уступок. В то же время нынешний Глобальный Юг не имеет единства и ресурсов, чтобы затупить самые острые края внешней политики Трампа. США сохраняют свое влияние, но и Глобальный Юг также его усиливает. В любом случае, Трамп столкнется уже с менее послушным миром, чем ему кажется, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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брикс, дональд трамп, сша, россия, китай