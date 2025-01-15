https://1prime.ru/20250115/inflyatsiya-854221746.html

Годовая инфляция в США ускорилась до 2,9%

Годовая инфляция в США ускорилась до 2,9% - 15.01.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в США ускорилась до 2,9%

Потребительские цены в США по итогам декабря выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 2,7% месяцем ранее, отмечается в пресс-релизе министерства... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T16:34+0300

2025-01-15T16:34+0300

2025-01-15T16:34+0300

экономика

сша

инфляция

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам декабря выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 2,7% месяцем ранее, отмечается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном выражении потребительские цены поднялись на 0,4% после роста на 0,3% в ноябре. Годовая инфляция совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В месячном выражении рост цен ожидался на уровне 0,3%.

https://1prime.ru/20241113/inflyatsiya-852797384.html

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сша, инфляция