https://1prime.ru/20250115/inflyatsiya-854221746.html
Годовая инфляция в США ускорилась до 2,9%
Годовая инфляция в США ускорилась до 2,9% - 15.01.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США ускорилась до 2,9%
Потребительские цены в США по итогам декабря выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 2,7% месяцем ранее, отмечается в пресс-релизе министерства... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:34+0300
2025-01-15T16:34+0300
2025-01-15T16:34+0300
экономика
сша
инфляция
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам декабря выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 2,7% месяцем ранее, отмечается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном выражении потребительские цены поднялись на 0,4% после роста на 0,3% в ноябре. Годовая инфляция совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В месячном выражении рост цен ожидался на уровне 0,3%.
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сша, инфляция
Годовая инфляция в США ускорилась до 2,9%
Годовая инфляция в США по итогам декабря ускорилась до 2,9% с 2,7% в ноябре
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам декабря выросли на 2,9% в годовом выражении после увеличения на 2,7% месяцем ранее, отмечается в пресс-релизе министерства труда страны.
В месячном выражении потребительские цены поднялись на 0,4% после роста на 0,3% в ноябре.
Годовая инфляция совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В месячном выражении рост цен ожидался на уровне 0,3%.
Годовая инфляция в США ускорилась по итогам октября