https://1prime.ru/20250115/kurs-854225511.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 января
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 января - 15.01.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 января
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,89 копейки, до 13,9197 рубля, курс доллара - на 63,02 копейки, до 102,8078 рубля,... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T17:53+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,89 копейки, до 13,9197 рубля, курс доллара - на 63,02 копейки, до 102,8078 рубля, курс евро - на 15,22 копейки, до 106,0971 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России, РОССИЯ, курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 января
ЦБ: курс юаня на 16 января - 13,92 руб, доллара - 102,81 руб, евро - 106,10 руб
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,89 копейки, до 13,9197 рубля, курс доллара - на 63,02 копейки, до 102,8078 рубля, курс евро - на 15,22 копейки, до 106,0971 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Названа главная "проигравшая" валюта в международных переводах в SWIFT