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Мишустин и премьер Вьетнама встретились в Ханое
Мишустин и премьер Вьетнама встретились в Ханое - 15.01.2025, ПРАЙМ
Мишустин и премьер Вьетнама встретились в Ханое
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Вьетнама Фам Минь Тинь встретились с представителями российских и вьетнамских деловых кругов в Ханое в среду,... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T06:31+0300
2025-01-15T06:31+0300
2025-01-15T06:31+0300
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ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Вьетнама Фам Минь Тинь встретились с представителями российских и вьетнамских деловых кругов в Ханое в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в Канцелярии правительства Вьетнама.
Мишустин находится во Вьетнаме с официальным визитом 14-15 января. Накануне глава российского правительства встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном и генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.
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россия, мировая экономика, вьетнам, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, Михаил Мишустин
Мишустин и премьер Вьетнама встретились в Ханое
Мишустин встретился с представителями деловых кругов России и Вьетнама в Ханое
ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Вьетнама Фам Минь Тинь встретились с представителями российских и вьетнамских деловых кругов в Ханое в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в Канцелярии правительства Вьетнама.
Мишустин находится во Вьетнаме с официальным визитом 14-15 января. Накануне глава российского правительства встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном и генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.