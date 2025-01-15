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Мишустин и премьер Вьетнама встретились в Ханое - 15.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин и премьер Вьетнама встретились в Ханое
Мишустин и премьер Вьетнама встретились в Ханое - 15.01.2025, ПРАЙМ
Мишустин и премьер Вьетнама встретились в Ханое
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Вьетнама Фам Минь Тинь встретились с представителями российских и вьетнамских деловых кругов в Ханое в среду,... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T06:31+0300
2025-01-15T06:31+0300
экономика
россия
мировая экономика
вьетнам
михаил мишустин
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ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Вьетнама Фам Минь Тинь встретились с представителями российских и вьетнамских деловых кругов в Ханое в среду, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в Канцелярии правительства Вьетнама. Мишустин находится во Вьетнаме с официальным визитом 14-15 января. Накануне глава российского правительства встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном и генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.
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россия, мировая экономика, вьетнам, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, Михаил Мишустин
06:31 15.01.2025
 
Мишустин и премьер Вьетнама встретились в Ханое

Мишустин встретился с представителями деловых кругов России и Вьетнама в Ханое

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ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Вьетнама Фам Минь Тинь встретились с представителями российских и вьетнамских деловых кругов в Ханое в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в Канцелярии правительства Вьетнама.
Мишустин находится во Вьетнаме с официальным визитом 14-15 января. Накануне глава российского правительства встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном и генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаВЬЕТНАММихаил Мишустин
 
 
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