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Мишустин и премьер Вьетнама встретились в Ханое

Мишустин и премьер Вьетнама встретились в Ханое - 15.01.2025, ПРАЙМ

Мишустин и премьер Вьетнама встретились в Ханое

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Вьетнама Фам Минь Тинь встретились с представителями российских и вьетнамских деловых кругов в Ханое в среду,... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T06:31+0300

2025-01-15T06:31+0300

2025-01-15T06:31+0300

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ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Вьетнама Фам Минь Тинь встретились с представителями российских и вьетнамских деловых кругов в Ханое в среду, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в Канцелярии правительства Вьетнама. Мишустин находится во Вьетнаме с официальным визитом 14-15 января. Накануне глава российского правительства встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном и генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

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россия, мировая экономика, вьетнам, михаил мишустин