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Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама
Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама - 15.01.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама
Сотрудничество в сфере солнечной и ветроэнергетики может стать новой базой для взаимодействия России и Вьетнама, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T07:20+0300
2025-01-15T07:20+0300
2025-01-15T07:20+0300
россия
экономика
вьетнам
михаил мишустин
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ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. Сотрудничество в сфере солнечной и ветроэнергетики может стать новой базой для взаимодействия России и Вьетнама, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече представителями российских и вьетнамских деловых кругов.
"Новую базу для взаимодействия способно дать сотрудничество в сфере солнечной и ветроэнергетики, а также зеленого транспорта. У нашей страны есть хорошие наработки", - сказал Мишустин.
Он добавил, Россия открыта для запуска во Вьетнаме проектов в области атомной генерации, а также по развитию речного электротранспорта.
"Мы изучаем также возможности поставок в Республику Вьетнам российской промышленной продукции с низким углеродным следом и СПГ", - отметил глава российского кабмина.
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россия, вьетнам, михаил мишустин
РОССИЯ, Экономика, ВЬЕТНАМ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама
Мишустин: сотрудничество с Вьетнамом может стать новой базой для взаимодействия
ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. Сотрудничество в сфере солнечной и ветроэнергетики может стать новой базой для взаимодействия России и Вьетнама, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече представителями российских и вьетнамских деловых кругов.
"Новую базу для взаимодействия способно дать сотрудничество в сфере солнечной и ветроэнергетики, а также зеленого транспорта. У нашей страны есть хорошие наработки", - сказал Мишустин.
Он добавил, Россия открыта для запуска во Вьетнаме проектов в области атомной генерации, а также по развитию речного электротранспорта.
"Мы изучаем также возможности поставок в Республику Вьетнам российской промышленной продукции с низким углеродным следом и СПГ", - отметил глава российского кабмина.