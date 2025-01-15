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В Ханое началась встреча Мишустина с президентом Вьетнама - 15.01.2025, ПРАЙМ
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В Ханое началась встреча Мишустина с президентом Вьетнама
В Ханое началась встреча Мишустина с президентом Вьетнама - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Ханое началась встреча Мишустина с президентом Вьетнама
В Ханое началась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, передает корреспондент РИА Новости. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T08:09+0300
2025-01-15T08:09+0300
россия
вьетнам
михаил мишустин
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ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. В Ханое началась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, передает корреспондент РИА Новости. Мишустин прибыл во Вьетнам с официальным визитом, который пройдет 14-15 января. Накануне российский премьер встретился с главой вьетнамского правительства Фам Минь Тинем, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном и генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Мишустин также посетил торжественный концерт, организованный в честь 75-летия установления дипотношений между Россией и Вьетнамом и официального визита премьер-министра РФ.Кроме того, Мишустин и председатель правительства Вьетнама провели встречу с представителями вьетнамских и российских деловых кругов.
https://1prime.ru/20250113/vetnam-854158520.html
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россия, вьетнам, михаил мишустин
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Михаил Мишустин
08:09 15.01.2025
 
В Ханое началась встреча Мишустина с президентом Вьетнама

В Ханое началась встреча Мишустина с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. В Ханое началась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин прибыл во Вьетнам с официальным визитом, который пройдет 14-15 января. Накануне российский премьер встретился с главой вьетнамского правительства Фам Минь Тинем, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном и генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.
Мишустин также посетил торжественный концерт, организованный в честь 75-летия установления дипотношений между Россией и Вьетнамом и официального визита премьер-министра РФ.
Кроме того, Мишустин и председатель правительства Вьетнама провели встречу с представителями вьетнамских и российских деловых кругов.
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