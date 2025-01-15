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Молдавию в 2025 году ждет двузначная инфляция, заявила глава Нацбанка - 15.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Молдавию в 2025 году ждет двузначная инфляция, заявила глава Нацбанка
Молдавию в 2025 году ждет двузначная инфляция, заявила глава Нацбанка - 15.01.2025, ПРАЙМ
Молдавию в 2025 году ждет двузначная инфляция, заявила глава Нацбанка
Молдавия на фоне энергокризиса, вероятно, в 2025 году столкнется с двузначной инфляцией, но не выше примерно 15%, заявила глава Национального банка республики... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:23+0300
2025-01-15T16:23+0300
экономика
молдавия
инфляция
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Молдавия на фоне энергокризиса, вероятно, в 2025 году столкнется с двузначной инфляцией, но не выше примерно 15%, заявила глава Национального банка республики (НБМ) Анка Драгу. "По нашим оценкам в текущий момент, в этом году инфляция достигнет... двузначных цифр", - заявила Драгу в интервью агентству Блумберг. При этом она отметила, что инфляция, вероятно, не превысит примерно 15%. Драгу добавила, что после недавнего повышения ставки для борьбы с ростом цен на энергоносители будет ждать новых данных в феврале, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах в области денежно-кредитной политики. По итогам декабря годовая инфляция в стране выросла до 7%. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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молдавия, инфляция
Экономика, МОЛДАВИЯ, инфляция
16:23 15.01.2025
 
Молдавию в 2025 году ждет двузначная инфляция, заявила глава Нацбанка

НБМ: Молдавию в 2025 году ждет двузначная инфляция

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Молдавия на фоне энергокризиса, вероятно, в 2025 году столкнется с двузначной инфляцией, но не выше примерно 15%, заявила глава Национального банка республики (НБМ) Анка Драгу.
"По нашим оценкам в текущий момент, в этом году инфляция достигнет... двузначных цифр", - заявила Драгу в интервью агентству Блумберг. При этом она отметила, что инфляция, вероятно, не превысит примерно 15%.
Драгу добавила, что после недавнего повышения ставки для борьбы с ростом цен на энергоносители будет ждать новых данных в феврале, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах в области денежно-кредитной политики.
Майя Санду
Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает потребности в электроэнергии
Вчера, 15:58
По итогам декабря годовая инфляция в стране выросла до 7%.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
 
ЭкономикаМОЛДАВИЯинфляция
 
 
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